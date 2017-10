FVG - L'Osmer Fvg prevede, su tutta la regione, al mattino cielo in genere variabile per nubi a quote medio-alte, più spesse sull'area alpina; soffierà vento da sud-ovest moderato sulla costa, sostenuto in quota.

Dal pomeriggio tendenza a schiarite e soffierà vento da nord-ovest sostenuto sui monti in quota, più forte al confine con l'Austria e col Comelico; qualche raffica potrà interessare alcune valli specie in alta Carnia. Sulla costa Bora moderata.