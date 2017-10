Doppio incidente in città: feriti uno scooterista e un ciclista

UDINE – Due incidenti stradali si sono verificati in città nella giornata di sabato, con due persone che sono rimaste ferite e sono finite in ospedale. Entrambe erano a bordo di mezzi a due ruote.

Il primo sinistro si è verificato poco dopo le 13 in viale Cadore, all’intersezione di via della Faula. Come hanno riferito gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, sul posto per i rilievi, una Daewoo guidata da un 45enne nella rotonda di piazzale don de Roja si è scontrata con un motorino con a bordo un 23enne. Quest’ultimo è finito sull’asfalto ed è stato soccorso da un’ambulanza del 118.

Il secondo incidente è avvenuto poco prima delle 15 in via Gino Pieri, all’intersezione con via del Cotonificio. In questo caso una Mini Cooper condotta da un 58enne che percorreva via Chiusaforte, immettendosi in via Pieri andava a scontrarsi con una bicicletta con in sella un 53enne. Ad avere la peggio il ciclista, portato per accertamenti al Pronto Soccorso dal 118.