Tolmezzo: presentato il mondiale di deltaplano 2019

TOLMEZZO - «Si prefigura come un'occasione importante di promozione per il territorio il XXII Campionato del mondo di deltaplano in programma dal 12 al 27 luglio del 2019, con base operativa a Tolmezzo, distribuito su una vasta area che interesserà anche i cieli delle nazioni contermini, perché si basa su un progetto che prevede una ricaduta economica concreta sul nostro territorio». Lo ha affermato il vicepresidente della Regione e assessore alle Attività produttive, Sergio Bolzonello, alla presentazione dell'importante evento sportivo, svoltasi al cinema David di Tolmezzo di fronte a un folto pubblico, presenti numerosi dei sindaci dei 28 Comuni che saranno coinvolti nell'evento. Il mondiale di deltaplano del 2019 sarà preceduto, la prossima estate, dal 27 luglio al 4 agosto 2018, dalla gara internazionale premondiale. Valida per le qualificazioni al campionato del mondo in programma l'anno successivo, sempre con riferimento a Tolmezzo, ma che interesserà la montagna friulana, dalla pedemontana pordenonese, alla Carnia, per raggiungere le Alpi dell'Austria e della Slovenia.

Secondo il vicepresidente Bolzonello, il progetto degli organizzatori, project manager Enzo Cainero, ideatori Suan Selenati e Bernardo Gasparini, è ambizioso e significativo, ma soprattutto concreto. Perché interesserà un vasto territorio di volo, e intende porre il Friuli Venezia Giulia al centro dell'attenzione degli appassionati del volo libero, a livello europeo e mondiale, ma anche di tutti gli sportivi. «Ma soprattutto - ha precisato Bolzonello - perché intende creare un rete turistica di settore, che fungerà da volano alla promozione della montagna e dell'intero Friuli Venezia Giulia, e farà conoscere, grazie all'evento, le attrattive dell'area». Il Campionato del mondo di deltaplano 2019, com'è stato specificato, vorrà infatti essere anche un evento distribuito sul territorio. Con quest'obiettivo saranno organizzate manifestazioni collaterali rivolte ai partecipanti e alle loro famiglie, al circuito di appassionati che sarà richiamato nella zona dalla manifestazione e a tutti i frequentatori della montagna friulana. «Favorendo - ha aggiunto il vicepresidente - una ricaduta positiva sulla realtà locale, nell'ambito di un progetto che mira a far divenire la Carnia un punto di riferimento per i praticanti e gli appassionati di questa specialità, creando una nuova offerta per un territorio già ricco di occasioni e opportunità».

Ma ecco i contenuti della manifestazione, che è stata presentata in occasione della manifestazione Il filo dei sapori, una rassegna delle tipicità agroalimentari e delle specialità gastronomiche della Carnia, in corso oggi e domani nel centro di Tolmezzo. Al XXII Campionato del mondo di deltaplano del 2019 parteciperanno, fin dal premondiale del prossimo anno, circa 150 concorrenti provenienti da una trentina di nazioni di Europa, America e Asia. Sempre una trentina saranno le squadre nazionali: le più affermate sono quelle francese, tedesca, austriaca, ungherese e inglese. I percorsi che i partecipanti dovranno compiere si svilupperanno tra i 150 e i 200 chilometri dal punto di partenza. Le gare di deltaplano seguono le stesse dinamiche di una regata velica, salvo per il fatto che si sviluppano in aria, quindi su tre dimensioni, anziché su due. Con le moderne tecnologie, proprio come le regate veliche, potranno essere seguite a distanza. A vincere sarà il pilota che riuscirà a compiere il percorso prestabilito nel minor tempo possibile. Alla fine delle numerose giornate di gara varrà la somma dei risultati. La formazione italiana ha già vinto per cinque volte consecutive il titolo mondiale.