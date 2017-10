Halloween 2017: gli eventi in programma in Fvg

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 31 ottobre, la notte più 'spaventosa' dell'anno, nelle quattro province del Fruli Venezia Giulia, eccoli.

Halloween di grande divertimento: trucca bimbi e horror party

Sarà un appuntamento da non perdere per grandi e bambini quello con l’Halloween targato Città Fiera. Martedì 31 ottobre e mercoledì 1° novembre nella piazza Show Rondò e nella Food & Express Plaza trucco horror per tutti i bimbi, dalle 15: mini disco in costume, sfilata horror, palloncini e zucchero filato gratuito. La festa continuerà con: spettacoli di magia martedì 31 ottobre dalle 17 alle 19 in piazza Show Rondò. Dalle 18 festeggiamenti con YO un halloween da brividi, con un aperi-cena e tanti stuzzichini spaventosi nella sala giochi del secondo piano di Youngo. Spettacoli di bolle di sapone mercoledì 1°novembre dalle 17 alle 19 in piazza Show Rondò! Mercoledì 1° novembre il centro commerciale sarà aperto dalle 9.30 alle 20.30.

La Ludoteca comunale celebra Halloween con giochi e laboratori

Giochi da tavolo con ambientazioni ispirate a fantasmi, streghe, zombie, lupi mannari e vampiri. Ma anche un divertente laboratorio di face painting e un'attività a sorpresa. È un ‘menù’ ricco di attrazioni quello che attende famiglie, bambini, ragazzi e adulti per la festa di Halloween della Ludoteca comunale di Udine, martedì 31 ottobre dalle 16 alle 18. Un evento all’insegna del divertimento sano che proseguirà anche in orario serale con l'apertura straordinaria dei locali di via del Sale dalle 20.30 alle 23.30. Per informazioni: tel. 0432 1272 677, e-mail ludoteca@comune.udine.it.

Halloween alla Riserva di Cornino

È tutto pronto per ‘Halloween, una riserva da paura’, uno degli eventi più attesi dai più piccoli, in programma martedì 31 ottobre, alla Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino, nel Comune di Forgaria nel Friuli. Il primo inizierà alle 14.30 e terminerà alle 17 e il secondo comincerà alle 16.30 fino alle 19. Maggiori info, qui.

Halloween Italiano - L’Originale

Un evento unico, sensazionale ed emozionante: un'apertura esclusiva, quella del Mr Charlie di Lignano. Per la prima volta, solo per una notte ritorna L'originale Martedì Italiano nella speciale edizione di #Halloween. Alla consolle, dalle 23, Tommy De Sica

90 is Magic

Al Belvedere Tricesimo nella immensa sala, andrà in scena un nuovo appuntamento con 90 is Magic: tanta bella musica e super ospiti a partire dalle 21.30. Sarà possibile anche cenare. Maggiori info, qui.

Halloween - In The Castle

Il bellissimo Castello di Susans a Majano per una notte si trasforma nel castello del terrore! Una location a dir poco horror! Ingresso gratuito dalle 20. Maggiori info, qui.

Halloween Night a Cervignano

La festa si svolgerà nel corso della serata tra terrificanti Body Painter che vi dipingeranno di ‘terrore’, e voi sarete i protagonisti di una notte unica in mezzo a zombie mostri, vampiri e fantasmi che vagheranno per il salone al grido di dolcetto o scherzetto? Al ritmo della musica anni ’90, 2000 sarà una serata orrendamente coinvolgente e singolare, in programma al First Class di Cervignano (Via Monsignor Ramazzotti 2).

Halloween Party 2017

Sonar (via Este 27/7, adiacente Bingostar di Udine) il 31 ottobre è in programma una festa in costume, dalle 22. Previsto anche uno spettacolo di sputafuoco, cartomanzia e lettura dei tarocchi.

La fiera dei Santi di Rivignano

Per chi ha voglia di Friuli altro che Halloween, il 31 ottobre dalle 19 all'alba in piazza a Rivignano la più grande festa del Friuli di tutti i tempi: maschere e magie, giostre e giocolieri, bevande e vivande, streghe e aganis, libri e idee, fuochi e sputafuoco, botteghe e bandiere, Friuli e libertà. E la festa continua fino al 5 novembre l'antica fiera dei Santi di Rivignano una tra le più antiche fiere del Friuli.

TRIESTE

‘Dolcetto o scherzetto? Festa di Halloween’

Tutto pronto per la Festa di Halloween al Teatro Ai Fabbri di Trieste lunedì 31 ottobre alle 17.30 per tutti i bambini dai 3 anni in su. L’iniziativa è a cura della Contrada e di Daniela Gattorno, nei panni di Strega Argenta, la strega scontenta. ’Dolcetto o scherzetto? Festa di Halloween’ è un appuntamento che rientra nel settore di Teatro per l’Infanzia e la Gioventù. Per l’occasione i bambini in maschera saranno coinvolti sul palco del Teatro con racconti infestati da streghe, spettri e losche creature. Questa festa teatrale dedicata alla ‘notte delle streghe’ durerà un’oretta circa e culminerà con tanti dolcetti. Informazioni: 040.390613; teatroragazzi@contrada.it; www.contrada.it.

Halloween al BEFeD

Dodici rintocchi squarciano la notte scura...la danza delle streghe signore di paura. Spiriti potenti vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo. Spettri del BEFeD fate il vostro ballo. L’evento più spettrale dell'anno è pronto. BEFeD Trieste vi aspetta per festeggiare tutti insieme la serata di Halloween, in una notte da paura. Dj set Renato Posani.

Halloween al Bellavista

Musica dal vivo con Davide Ardito al Bellavista (via Prebenico 99, San Dorligo della Valle) per la serata di Halloween, si comincia alle 20

‘Black Carnival 2017’

Appuntamento al Molo IV con l’ormai tradizionale appuntamento con il Papastuff. Alla consolle ci sarò Miguel Selekta, Mc Ben Hamilton. Precista anche una performers di Magic Shakers

‘Halloween: La Notte Del Giudizio’

Dalle 21.30, all’Abbuffata (piazzale De Gasperi, Ippodromo) è in programma una serata in musica: alla consolle FreDJoke, Gullo DJ e Timothy German dj.

Halloween Al Mandracchio

La crew della Jotassassina sarà protagonista al Mandracchio per una serata di Halloween da non perdere.

Halloween Rec – Special Lucifer Show

All’Ausonia (Riva Traiana 1) dalle 23.30 una serata che vedrà alla consolle dj Matteo Dellasanta e dj Karmine Emme.

‘Twerk or Treat – Una Festa da Paura’

Al Paradiso (via Carlo de Franceschi 3), dalle 21.30, è in programma ‘Una Festa da Paura’. alla consolle Giacomo Coslevaz , Lorenzo Perissinotto, Daniele Perini, Alex Zacchigna e Gianpaolo Chini & Marco Ricci.

VP Vintage Party

Alla Stazione Rogers (Riva Traiana 14), dalle 19 musica per tutti.

Halloween Bellydance

Al Deus (piazza Venezia 1 a/b/c), dalle 20, cena e musica a cura di Paolo Valenti. Prevista anche la partecipazione di Keter Mystic harem.

Gara di zucche

Al mercato coperto (via Carducci), dalle 11.30, si svolgerà una gara di zucche che si disputerà tra gli operatori del piano terra. In programma anche un flash mob di Halloween.

PORDENONE

Halloween al Royal di Pordenone

Martedì 31 ottobre per la notte di Halloween più paurosa dell'anno dalla tradizione americana arriva come guest dj Albert Marzinotto, vincitore del programma di sky top dj, Albert è conosciuto per i suoi dj set 'sudati' ed energici, raccoglie un pubblico dai 18 agli over 40.

Snoopy Pub

Nella notte più horror dell’anno lo Snoopy Pub (via Dolomiti 17, Cordenons), dalle 21.30, vi aspetta per una serata da brividi! Sarà l’occasione per festeggiare tutti assieme vestiti a tema sulle note degli Hedera - Italian Pop Rock Band. Non dimenticate le maschere.

GORIZIA

Halloween al Perla

Appuntamento con Abrakadabra, spettacolo di magia che nella notte di Halloween e nella serata del 1° novembre trasporterà gli spettatori in un mondo irreale, popolato di figure e personaggi incantati: un’atmosfera fantastica, dove l’impossibile diventa possibile e la realtà bacia la fantasia. Un cocktail di illusioni ottiche, luci, suoni e oggetti incredibili, pronti a lasciare a bocca aperta anche i più scettici. Del resto, si sa che ad Halloween tutto può succedere. Maggiori info, qui.

Halloween a Gorizia: leggende da brivido

Doppi festeggiamenti di Halloween a Gorizia: martedì 31 ottobre dalle 15 e per tutto il pomeriggio in Corso Verdi zucche, truccabimbi, giochi, balli e spettacoli di magia. Diverse anche le iniziative private nei locali cittadini che, in serata, faranno proseguire la festa. A Palazzo Coronini con un giorno di anticipo (lunedì 30 ottobre) alle 16.30 ci sarà 'Halloween a Palazzo. Maggiori info, qui.

Halloween party

Martedi 31 come ogni anno la notte delle streghe inaugura la stagione Irotom. Mostri, vampiri, lupi mannari, moticiclisti … Ma sopratutto gli assetati di divertimento sono tutti invitati a passare Piedimonte (Gorizia), in via del Cotonificio 32. Info, qui.