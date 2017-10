Ristorazione: osteria Grossutti di Bertiolo è 'locale storico'

BERTIOLO - «Potersi definire locale storico non è un'espressione romantica. Non si tratta di una targa banale, ma parte dalla volontà di valorizzare attività radicate nel tempo, che hanno saputo diventare punto di riferimento di un territorio e di una comunità. Per la Regione è un orgoglio attribuire questo riconoscimento ed è un dovere sostenere le nostre eccellenze, puntando sulla storia e sul lavoro delle nostre comunità». Il concetto è stato espresso a Bertiolo dall'assessore regionale alle Risorse agricole, Cristiano Shaurli, in occasione della cerimonia di scoprimento della targa di locale storico all'Osteria Grossutti, sulla piazza della vecchia pesa del comune, che ha coinciso con l'inaugurazione del nuovo deposito dell'azienda, che da più di un secolo produce e commercializza vini di qualità affinati in barrique e bottiglia.

Tante le persone intervenute a quella che è stata una vera e propria festa di paese, da Bertiolo e dai paesi vicini, con in testa il sindaco Eleonora Viscardis, che si è richiamata ai valori del lavoro e della famiglia, indicati nella Costituzione. Una folta presenza a testimoniare l'importanza del riconoscimento che va prima di tutto, così ancora Shaurli, proprio a «una famiglia che ha unito alle capacità imprenditoriali la tenacia di investire in agricoltura, nella vitivinicoltura in particolare». Riferendosi al nuovo deposito, l'assessore ha quindi ricordato che esso è stato finanziato con il fondo regionale di rotazione in agricoltura, istituito con la legge 80 del 1982. Una struttura che «sarà un'ulteriore occasione di sviluppo per Bertiolo e per il Medio Friuli». L'azienda agricola Grossutti ha come prima caratteristica la conduzione totalmente familiare, ma con uno stile imprenditoriale di grande solidità. La nuova generazione si ritrova erede di un nome apprezzato, con un patrimonio di serietà e dedizione al lavoro. Venuto a mancare, due anni fa, il padre Ferruccio, a portare avanti la tradizione secolare sono ora Daria, mamma instancabile onnipresente fra cantina e osteria con cucina, e i tre figli: Chiara, donna del vino, Daniele, enologo e Federico, lo chef di casa, associato alla Unione Italiana Cuochi.

L'azienda opera su quindici ettari di terreno nel Medio Friuli, zona delle Grave ricca di storia. Sette ettari sono coltivati a uve rosse, otto a uve bianche con un centro operativo costituito da cantina, sala per l'imbottigliamento, magazzino e una taverna per le degustazioni. Il vino è commercializzato sin dai primi anni del secolo scorso e oggi l'attività prosegue nello stesso edificio, ingranditosi nel corso degli anni, ora adibito a osteria con cucina e qualificatosi come luogo conviviale ideale per incontri gastronomici di gruppi e associazioni, e divenuto locale storico.