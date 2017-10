A Udine un incontro su cyberbullismo e sicurezza in rete

UDINE - Quarto e penultimo appuntamento promosso dall'Ufficio del garante regionale dei diritti della persona per giovedì 2 novembre all'Auditorium della sede di Udine della Regione, in via Sabbadini 31, con inizio alle 14.30, dedicato al cyberbullismo e alla sicurezza in rete. Verranno presentati metodi e tecniche per avviare in classe percorsi strutturati di prevenzione del cyberbullismo: attività schede didattiche, giochi di ruolo.

Si parlerà di prevenzione, ma anche di soluzioni a casi concreti e verrà illustrato il metodo "no blame approach" o metodo "della responsabilità di classe" e il percorso strutturato relativo alla sua applicazione. Inoltre, saranno approfondite metodologie diverse a seconda dell'età degli alunni e saranno presentati gli strumenti sviluppati dall'Associazione Media Educazione Comunità e dai progetti nazionali sulla sicurezza in rete (Generazioni connesse). Introdurrà i lavori Fabia Mellina Bares, presidente del Collegio del Garante dei diritti della persona con funzioni di garanzia per bambini e adolescenti; Matteo Maria Giordano e Giacomo Trevisan saranno relatori sugli strumenti operativi e le tecniche di sicurezza in rete. Il percorso formativo, iniziato lo scorso 11 ottobre e che si concluderà giovedì 9 novembre con il quinto appuntamento dedicato ai reati commessi attraverso i social - vuol fornire agli insegnanti informazioni, strumenti, metodi didattici per avviare in classe un lavoro di prevenzione a bullismo e cyberbullismo. Ulteriori informazioni tel. 040.3773129 0432.529036 cr.organi.garanzia@regione.fvg.it