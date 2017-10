Ecosistema urbano: Udine si piazza al 12° posto

UDINE – E’ la città di Mantova la ‘regina dell’ambiente’ stando al 24° rapporto Ecosistema urbano di Legambiente e Ambiente Italia, basato prevalentemente su dati del 2016. In questa classifica Udine si piazza al 12° posto, seconda in Fvg dietro a Pordenone (quinto posto) e danti a Gorizia (25esima) e a Trieste (39esima).

L’indagine si basa su 16 parametri divisi nelle macroaree Aria, Acqua, Rifiuti, Energie rinnovabili, Mobilità e Ambiente urbano. Un totale di 30mila dati originali raccolti da Legambiente ed elaborati da Ambiente Italia che consentono di valutare tanto i fattori di pressione e la qualità delle componenti ambientali, quanto la capacità di risposta e di gestione ambientale delle amministrazioni comunali.

La città di Udine, nel 2016, occupava la 53esima posizione. Scorrendo i dati, si nota come il capoluogo friulano occupi posizioni di prestigio nell’ambito del trasporto pubblico e della percorrenza annua per abitante (nella sezione mobilità), ‘zoppicando’ un po’ per il consumo di acqua e per i rifiuti. Metà classifica per la presenza di biossido di azono e per la presenza di piste ciclabili.