Photo show 2017 di scena a Palmanova

PALMANOVA - I tesori del fiume, i territori del Nord, i grandi paesaggi da sogno visti dall’obiettivo di grandi fotografi saranno protagonisti del Photo Show - Palmanova Fotografia previsto per il 2, 3 e 4 novembre 2017. «Un ottimo lavoro, come sempre, quello realizzato dal Circolo Fotografico Palmarino che con il solito impegno organizza grandi eventi dedicati alla fotografia. Serate che conquesteranno gli spettatori con i loro colori, le atmosfere, i paesaggi unici che esperti obiettivi hanno saputo catturare e immortalare» commenta il Sindaco Francesco Martines.

Il programma

E aggiunge la vicesindaco e assessore alla cultura Adriana Danielis: «Questa è la seconda edizione che il Circolo fotografico organizza nella nostra città portando nomi di fama internazionale nel mondo della fotografia. La specificità delle tre serate qualifica l'evento come un meeting di elevata professionalità artistica, aperto a tutta la cittadinanza e anche a un pubblico di fuori regione. Per il Comune è un'ottima occasione per far conoscere la nostra fortezza e sollecitare la ricerca creativa di luoghi altrettanto suggestivi di Palmanova. Per questa ragione invito tutti i fotografi, amatoriali o professionisti a cimentarsi con la nostra città, nell'intento di valorizzarne l’indiscussa unicità».

Il 2 novembre

Un calendario che prevede come ospite, per il primo giorno, al teatro Modena di Palmanova, alle 20.30, il fotografo naturalista e subacqueo Marco Colombo, che ci presenterà "I tesori del fiume (e altre storie)». Questo evento è organizzato assieme agli amici di Afni Sezione Friuli Venezia Giulia.

Venerdì 3 novembre

Il giorno seguente, venerdì 3 novembre, dalle 16 al foyer del teatro Modena, verrà offerta la possibilità di provare gratuitamente alcune tra le ottiche più apprezzate in fotografia naturalistica. A seguire alle 20.30, sempre al Teatro, il fotografo Marco Ronconi sarà accompagnato dal musicista Leonardo Lazzarin, che ha musicato per l'occasione le immagini che Ronconi ci presenterà per "Ezo, i territori del Nord".

Sabato 4 novembre

Dalle 14, nel foyer del Teatro Modena, sarà possibile provare gratuitamente le più recenti novità fotografiche. Palmanova Fotografia - Photo show 2017 si concluderà alle 20.30 con la partecipazione di un gruppo di fotografi paesaggisti conosciuto a livello mondiale. Saranno infatti di scena al teatro di Palmanova i fotografi del team DreamerLandscape con lo show Dreamerlandscape eXperience che immergerà gli spettatori nelle splendide immagini e nei racconti di Andrea Pozzi, Salvo Orlando, Vincenzo Mazza e Fortunato Gatto.

L’evento è curato dal Circolo Fotografico Palmarino e con il patrocinio del Comune di Palmanova.