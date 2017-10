Montagna: oltre 4 milioni di euro investiti per la viabilità regionale

FVG - «L'impegno della Regione, attraverso Fvg Strade, sulla viabilità nelle zone di montagna si concretizza in una serie di interventi assidui, rilevanti e attenti sia a superare le emergenze che a prevenirle, in particolare per la sr 355, strada sulla quale entro il prossimo mese di dicembre saranno disponibili dati su criticità, soluzioni e relativi costi prodotti dallo studio avviato per la prima volta a luglio scorso». Lo ha affermato l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Mariagrazia Santoro, che ha ricapitolato i principali interventi in atto sulle arterie stradali dell'area montana, «a cominciare da quelli di somma urgenza che hanno riguardato, a causa di eventi atmosferici eccezionali, sia Ovaro (sr 355) sia la sr 646 di Uccea. Interventi impegnativi - ha aggiunto l'assessore -, i quali hanno comportato esborsi, tra risorse di Fvg Strade e nuovi finanziamenti della Regione, per circa 2 milioni e che hanno consentito di ripristinare a tempo di record la viabilità, pregiudicata dai fortunali abbattutisi sulla zona, con l'impiego dei tecnici di Fvg Strade e l'incarico a ditte all'uopo specializzate».

Resta incerta la situazione a Rigolato

L'assessore Santoro ha confermato che procedono senza sosta i lavori avviati la scorsa estate per la rotatoria di Villa Santina e per la realizzazione del tratto di strada di raccordo con la locale zona industriale, mentre sulla ss 52 sono in corso i lavori di rettifica per la messa in sicurezza del tracciato ad Ampezzo, avviati a fine maggio scorso. «Entro l'anno - ha riferito Santoro - contiamo di avviare la procedura di appalto per l'impegnativo progetto di realizzazione della rotatoria di Ovaro, con rettifica delle pendenze di accesso al paese per il traffico proveniente da Tolmezzo, il cui quadro economico si aggira intorno ai 2 milioni di euro». Diverso, è infine, il caso degli interventi di disgaggio a Rigolato. «La Protezione civile ha concesso a quel Comune un significativo contributo - ha ricordato l'assessore regionale -, ma l'amministrazione di Rigolato a oggi, nonostante i ripetuti solleciti di Fvg Strade, non ha ancora provveduto a realizzare le sue opere, che sono prioritarie, bloccando così l'attività di Fvg Strade stessa, già pianificata nella programmazione 2016, di sistemazione delle barriere paramasso».

Martedì si inaugura la strada per Uccea

Nella giornata di martedì 31 ottobre alle 14, intanto, sarà ufficialmente riaperta la sr 646 'di Uccea' nel tratto compreso tra il km 19+550 e il km 24+250 nel territorio del Comune di Resia. La strada era stata interdetta alla circolazione a seguito del verificarsi, nel pomeriggio di giovedì 10 agosto, di un fortunale che lungo un tratto di circa un chilometro ha abbattuto diversi alberi, che hanno invaso la carreggiata assieme a materiale detritico e massoso.

Alla cerimonia di riapertura interverrà, tra gli altri, l'assessore regionale alle Infrastrutture, Mariagrazia Santoro.