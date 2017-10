FVG - L'anticiclone presente sull'Europa occidentale, nei prossimi giorni, favorirà sulla regione l'afflusso in quota di correnti nord-occidentali secche e stabili.

Secondo le previsioni dell'Osmer fvg, nella giornata del 31 ottobre avremo cielo sereno o poco nuvoloso per la formazione di velature in quota. Gelate notturne sulla zona montana fino a fondovalle e localmente anche in pianura. Sulla costa soffierà Borino al mattino. In serata possibile formazione di foschia sulla bassa pianura.