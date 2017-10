E' di Palmanova il miglior giovane tornitore della provincia di Udine

UDINE – Michael Nobile, 22enne di Palmanova, è risultato il più abile tornitore nella tappa di Udine del Cnc Contest Randstad, che il 27 ottobre ha messo a confronto otto giovani promettenti tornitori del territorio.

Il Cnc Contest Randstad è il campionato in 16 tappe che dal 16 ottobre al 17 novembre attraverserà l’Italia alla ricerca dei più abili giovani programmatori di macchine utensili di ogni territorio. Un'iniziativa promossa da Randstad Technical, la specialty dedicata alla ricerca, selezione e gestione delle risorse qualificate in ambito metalmeccanico, metallurgico ed elettrotecnico di Randstad, secondo operatore mondiale nei servizi per le risorse umane, in collaborazione con Siemens Italia – partner tecnologico – con il patrocinio Ucimu, l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot, automazione, e la collaborazione di Cnos-Fap.

Un evento che nasce con l'obiettivo di accendere i riflettori su una figura professionale molto richiesta dalle imprese ma altrettanto difficile da reperire sul mercato con adeguate qualifiche ed esperienza, mettendo in contatto domanda e offerta di lavoro tra giovani tornitori in cerca di un impiego e aziende alla ricerca di personale. I più promettenti tornitori di ogni territorio, selezionati dalle filiali Randstad Technical tra neodiplomati e giovani in cerca di un impiego, si sfideranno in un esercizio di programmazione di una macchina utensile utilizzando tre computer sui quali verrà installato il software di simulazione Siemens.

Nelle tappa di Udine, i migliori giovani tornitori della provincia si sono messi a confronto simulando la programmazione di una macchina utensile. Il campione della provincia di Udine ha realizzato il punteggio più alto nella prova della tappa e si è qualificato per la finale in programma il 23 novembre a Piacenza, nel Centro Tecnologico Applicativo Siemens (Tac) a Piacenza, che vedrà la partecipazione, in veste di 'madrina', dell’ex campionessa di pallavolo Maurizia Cacciatori. L'ultima competizione decreterà chi sarà il miglior tornitore d'Italia 2017.