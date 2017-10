Gli eventi in programma martedì 31 ottobre (per Halloween e non solo!)

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 31 ottobre (legati ad Halloween, ma non solo), eccoli.

Nero al femminile: lettura noir

Martedì 31 ottobre, alle 19.30, al Caffè dei Libri di Udine (via Poscolle) andrà di scena ‘Nero al femminile: lettura noir’: una casa isolata in una conca naturale, teatro dell’omicidio di un uomo trovato morto, strangolato nel proprio letto. Unica persona presente in casa: la moglie. Reading a cura di Natalie Norma Fella. Un radio dramma da ascoltare a luci spente ed occhi chiusi. Ingresso libero.

‘La forza del silenzio’ di Cristina Noacco

Martedì 31 ottobre 2017, alle 18.00, per il ciclo Dialoghi in Biblioteca organizzato dalla Biblioteca Civica e dall’Assessorato alla Cultura, sarà presentato in Sala Corgnali della Biblioteca Civica il libro ‘La forza del silenzio. Piccole note sul fruscio del mondo’, di Cristina Noacco, edito quest’anno a Portogruaro da Ediciclo. Dialogano con l’autrice lo scrittore Angelo Floramo e il giornalista Paolo Medeossi.

‘Una scomoda verità 2’

Il Nobel per la pace e il premio Oscar hanno dato forza ad al Gore nella sua battaglia per il clima. Torna al cinema con Una scomoda verità 2, un film duro, che alterna alla drammaticità pochi momenti di leggerezza e positività. Il film evento sarà in programma al Cinema Centrale il 31 ottobre. (biglietto intero €8, ridotto €6). Per informazioni, consultare il sito www.visionario.info, la pagina facebook.com/VisionarioUdine o contattare il numero 0432/227798.

Halloween di grande divertimento: trucca bimbi e horror party

Sarà un appuntamento da non perdere per grandi e bambini quello con l’Halloween targato Città Fiera. Martedì 31 ottobre e mercoledì 1° novembre nella piazza Show Rondò e nella Food & Express Plaza trucco horror per tutti i bimbi, dalle 15: mini disco in costume, sfilata horror, palloncini e zucchero filato gratuito. La festa continuerà con: spettacoli di magia martedì 31 ottobre dalle 17 alle 19 in piazza Show Rondò. Dalle 18 festeggiamenti con YO un halloween da brividi, con un aperi-cena e tanti stuzzichini spaventosi nella sala giochi del secondo piano di Youngo. Spettacoli di bolle di sapone mercoledì 1°novembre dalle 17 alle 19 in piazza Show Rondò! Mercoledì 1° novembre il centro commerciale sarà aperto dalle 9.30 alle 20.30.

La Ludoteca comunale celebra Halloween con giochi e laboratori

Giochi da tavolo con ambientazioni ispirate a fantasmi, streghe, zombie, lupi mannari e vampiri. Ma anche un divertente laboratorio di face painting e un'attività a sorpresa. È un ‘menù’ ricco di attrazioni quello che attende famiglie, bambini, ragazzi e adulti per la festa di Halloween della Ludoteca comunale di Udine, martedì 31 ottobre dalle 16 alle 18. Un evento all’insegna del divertimento sano che proseguirà anche in orario serale con l'apertura straordinaria dei locali di via del Sale dalle 20.30 alle 23.30. Per informazioni: tel. 0432 1272 677, e-mail ludoteca@comune.udine.it.

Halloween alla Riserva di Cornino

È tutto pronto per ‘Halloween, una riserva da paura’, uno degli eventi più attesi dai più piccoli, in programma martedì 31 ottobre, alla Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino, nel Comune di Forgaria nel Friuli. Il primo inizierà alle 14.30 e terminerà alle 17 e il secondo comincerà alle 16.30 fino alle 19. Maggiori info, qui.

Halloween Italiano - L’Originale

Un evento unico, sensazionale ed emozionante: un'apertura esclusiva, quella del Mr Charlie di Lignano. Per la prima volta, solo per una notte ritorna L'originale Martedì Italiano nella speciale edizione di #Halloween. Alla consolle, dalle 23, Tommy De Sica

90 is Magic

Al Belvedere Tricesimo nella immensa sala, andrà in scena un nuovo appuntamento con 90 is Magic: tanta bella musica e super ospiti a partire dalle 21.30. Sarà possibile anche cenare. Maggiori info, qui.

Halloween - In The Castle

Il bellissimo Castello di Susans a Majano per una notte si trasforma nel castello del terrore! Una location a dir poco horror! Ingresso gratuito dalle 20. Maggiori info, qui.

Halloween Night a Cervignano

La festa si svolgerà nel corso della serata tra terrificanti Body Painter che vi dipingeranno di ‘terrore’, e voi sarete i protagonisti di una notte unica in mezzo a zombie mostri, vampiri e fantasmi che vagheranno per il salone al grido di dolcetto o scherzetto? Al ritmo della musica anni ’90, 2000 sarà una serata orrendamente coinvolgente e singolare, in programma al First Class di Cervignano (Via Monsignor Ramazzotti 2).

Halloween Party 2017

Sonar (via Este 27/7, adiacente Bingostar di Udine) il 31 ottobre è in programma una festa in costume, dalle 22. Previsto anche uno spettacolo di sputafuoco, cartomanzia e lettura dei tarocchi.

La fiera dei Santi di Rivignano

Per chi ha voglia di Friuli altro che Halloween, il 31 ottobre dalle 19 all'alba in piazza a Rivignano la più grande festa del Friuli di tutti i tempi: maschere e magie, giostre e giocolieri, bevande e vivande, streghe e aganis, libri e idee, fuochi e sputafuoco, botteghe e bandiere, Friuli e libertà. E la festa continua fino al 5 novembre l'antica fiera dei Santi di Rivignano una tra le più antiche fiere del Friuli. Tutti i dettagli del programma, qui.

