Visite guidate in Fvg, alla scoperta degli itinerari della Grande Guerra

FVG - A cent’anni dai fatti della Prima Guerra Mondiale e della battaglia di Caporetto, il Friuli Venezia Giulia conserva ancora le tracce di questa vicenda storica che ha cambiato il volto dell’intera Europa. Gli itinerari visitabili ripercorrono i luoghi delle battaglie, con le trincee e i camminamenti, le costruzioni militari, i baraccamenti delle truppe. E’ proprio per questo che PromoTurismoFVG rilancia in questi giorni autunnali i percorsi guidati sui luoghi della Grande Guerra che rappresentano preziosi itinerari della memoria. Sono cinque gli ambiti in cui è possibile effettuare le visite. Tutte hanno giorni e orari prefissati che si possono consultare sul sito di PromoTurismoFVG che riporta anche i costi e le modalità di prenotazione.



Carso Isontino

Si parte con il Carso Isontino, Gorizia, il Collio, un viaggio che presenta centinaia di testimonianze delle battaglie combattute in quegli anni.

Valli del Natisone

La visita alle Valli del Natisone, il Friuli collinare e la pedemontana pordenonese ripercorre invece i luoghi della battaglia di Caporetto, di cui quest’anno cade il centenario.

Carso triestino

Per comprendere l’organizzazione delle difese costruite dall’esercito austro-ungarico per bloccare i soldati italiani e difendere Trieste si può scegliere la visita al Carso triestino - Le retrovie austro-ungariche.

Tarvisiano e Carnia

Mentre il percorso Tarvisiano e Carnia - La Grande Guerra in montagna illustra le difficoltà logistiche della guerra sulle alture e le condizioni di vita che i militari dovevano affrontare.

Sacrario di Redipuglia

Un percorso ideale attraverso i luoghi della Grande Guerra non può che terminare con una visita al Sacrario di Redipuglia che custodisce le spoglie di oltre centomila caduti e al museo all’aperto della Dolina del XV Bersaglieri. Quest’anno alla visita guidata si è aggiunta la possibilità di noleggiare le audioguide e gestirsi il tempo di visita. Le audioguide si possono noleggiare all’infopoint PromoTurismoFVG di Gorizia e dell’Aeroporto a Ronchi dei Legionari.



Biblioteca Guarneriana

Il ventaglio di visite guidate organizzate da PromoTurismoFVG si arricchisce fino a fine anno con la possibilità di visitare la Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli, la più antica del Friuli Venezia Giulia e una delle prime biblioteche pubbliche in Italia. Fondata il 10 ottobre 1466, la Guarneriana custodisce un patrimonio preziosissimo e straordinario di cultura e arte frutto di tante donazioni: manoscritti, incunaboli, cinquecentine e oltre 12mila volumi antichi a stampa. La visita alla Biblioteca Guarneriana è prevista ogni sabato alle 10.30 e ha un costo di 5 euro a persona, ad eccezione dei bambini sotto i 12 anni e dei possessori della Fvg Card che potranno partecipare gratuitamente.

