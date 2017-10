Avant Costruzioni: edilizia innovativa a Nord Est

UDINE - Un’impresa edile innovativa nei servizi e nelle tecnologie utilizzate, che opera in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia ed Emilia Romagna. Avant Costruzioni realizza nuove costruzioni in muratura ad elevate prestazioni energetiche con tecniche ‘a secco’, oltre alla ristrutturazione e riqualificazione energetica di edifici esistenti, fornendo un servizio completo che va dalla ricerca del terreno, al servizio di compravendita immobili, inclusa la progettazione personalizzata e la predisposizione delle pratiche per la richiesta delle agevolazioni e detrazioni fiscali, secondo le vigenti normative. Utilizzano le più avanzate tecnologie in campo edile per garantire ai committenti le migliori prestazioni dell’edificio in termini di risparmio energetico, isolamento termo-acustico e comfort dell’ambiente domestico.

Edifici ad alta efficienza energetica

L’azienda è composta da un team di progettisti e tecnici che hanno maturato competenze ultraventennali nella progettazione e realizzazione di edifici ad alta efficienza energetica. All’interno del team operano tecnici e consulenti esperti di ‘Casa Clima’ che, oltre a fornire la loro consulenza ai clienti e progettisti, progettano e controllano la qualità esecutiva delle opere secondo i rigidi criteri di questo protocollo, per la realizzazione di edifici con un’elevata classe energetica. Grazie a questo team esperto e qualificato, fornisce ai committenti un servizio completo per rispondere a qualunque esigenza in ambito edilizio. Avant Costruzioni si occupa dunque di nuovi edifici ad alta efficienza energetica, della riqualificazione energetica degli edifici esistenti, di ristrutturazione edilizia, schermature solari e pergole bioclimatiche (con possibilità di comodato d’uso), tecnologie impiantistiche ed energie rinnovabili, finiture e infissi, piscine e aree wellness, servizi immobiliari e consulenze.