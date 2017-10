'Movember': appuntamento per la consapevolezza sul carcinoma della prostata

UDINE - Movember (da 'moustache', parola inglese per baffi, e 'november') è un evento annuale che si svolge nel corso del mese di novembre. Durante questo periodo gli uomini che vi aderiscono (detti Mo bro) si fanno crescere i baffi per raccogliere fondi e diffondere consapevolezza sul carcinoma della prostata ed altre patologie maschili, al motto di «cambiare la faccia della salute degli uomini».

Domenica 5 novembre

L'evento si svolgerà domenica 5 novembre, dalle 18 alle 22, alla Libreria Tarantola in via Vittorio Veneto 20 a Udine, in collaborazione oltre che con la Libreria anche con Elite Sport Academy, Salone Silvano, Fare Soldi, Gentlemen's Ride Udine, Effe Radio. Durante l'evento il Salone da Silvano, presente con due postazioni da barbiere, taglierà barbe e baffi per aprire il mese della ricerca e un medico interverrà parlando di prevenzione. Accompagnamento musicale a cura dei Fare Soldi. Ospeite dell'appuntamento Jean-Pierre Xausa, campione regionale nella categoria baffi e pizzo.