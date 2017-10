Il Friuli Venezia Giulia è tra le regioni dove costa meno l'Rc auto per i neopatentati

FVG - La patente per un 18enne neopatentato in Italia costa dai 772 euro ai 2.024 euro: è quanto emerge dall’ultimo studio firmato SosTariffe.it condotto sul tema delle assicurazioni auto. La differenza con chi ha già la patente da almeno 20 anni può arrivare fino al 72%. Questa disparità è più alta in Abruzzo e Molise, mentre i prezzi più alti per assicurare l’auto per i neopatentati si rilevano in Campania. In questa speciale classifica, il Friuli Venezia Giulia occupa il penultimo posto, con un premio medio per i 18enni di 820 euro, per i 40enni di 382 euro, con una differenza del 53,4%.

L'assicurazione è tra le spese che più incidono sul budget familiare

L’assicurazione auto è tra le spese che incidono maggiormente sul budget familiare, soprattutto per i componenti più giovani della famiglia. Tra i fattori che incidono sulla spesa per assicurare le auto, l’età di chi sottoscrive l’assicurazione è uno dei più rilevanti, insieme alla classe di merito dell’assicurato. Il 18enne potrebbe risparmiare usufruendo della legge Bersani, tramite l’acquisizione della classe di merito di un familiare e questa indagine di SosTariffe.it risulta utile anche per capire in quali regioni si sfruttano di più i benefici legati a questa normativa. L’analisi è stata condotta livello nazionale ad esclusione di due regioni (Valle D’Aosta e Basilicata) per le quali, ad oggi, non ci sono sufficienti dati per presentare rilevazioni attendibili.

La panoramica nazionale

Per il resto d’Italia, SosTariffe.it riscontra che i preventivi rilasciati ai ragazzi neopatentati hanno un prezzo medio che varia dai 772 euro del Trentino Alto Adige ai 2.024 euro della Campania. Dai risultati ottenuti si evince che le regioni dove si riscontra il distacco maggiore dei prezzi RC Auto tra 18enni e 40enni sono: l’Abruzzo con il 72,36% (1.732 euro per i 18enni contro 479 euro per i 40enni), il Molise con il 70,30% (1.605 euro contro 445 euro) e Veneto con il 68% (1.184 euro con 379 euro). Le regioni dove invece il divario tra i preventivi dei 18enni e quelli dei 40enni è più ridotto sono la Calabria, la Campania e le Marche, dove la disparità di prezzo scende intorno 43-45%.