Tarcento: cotechini e zampe di maiale davanti al centro islamico

TARCENTO – Per i musulmani il maiale è ‘impuro, immondo, inadatto al consumo’, come recita il Corano. Ecco perché il gesto di appendere cotechini e zampe di maiale davanti a quello che è un luogo di preghiera, la sede dell’associazione islamica di Tarcento, è un vero e proprio atto intimidatorio, uno sfregio alle usanze della comunità islamica tarcentina.

Maiale carne 'proibita' per gli islamici

Nell’Islam, come detto, la carne di maiale è haram, proibita: lo dice esplicitamente il Corano. Le restrizioni di base riguardanti l’alimentazione sono indicate nella sura 5, Al Ma’ida (la tavola imbandita): «Vi sono vietati gli animali morti, il sangue, la carne di porco e ciò su cui sia stato invocato altro nome che quello di Allah, l’animale soffocato, quello ucciso a bastonate, quello morto per una caduta, incornato o quello che sia stato sbranato da una belva feroce, a meno che non l’abbiate sgozzato (prima della morte) e quello che sia stato immolato sulla pietra».

Qualche settimana fa consigliere aggredito

Non è un caso che cotechini e zampe di porco siano spuntate proprio a Tarcento, nel luogo dove qualche settimana fa il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Riccardo Prisciano, ha detto di essere stato aggredito da alcuni musulmani nel tentativo di entrare in quella che viene considerata una moschea abusiva. Diversa la versione data dal referente dell’Associazione sociale tarcentina, El Karz Abdennabi, che ha accusato il consigliere di aver utilizzato modi aggressivi. Ora un nuovo capitolo nella vicenda, su cui indagano i carabinieri di Tarcento. Cotechini e zampe di maiale sono stati trovati appesi alla saracinesca della sede del centro islamico di via Dante nella mattinata del primo novembre.

Le dichiarazioni di Prisciano

Sulla vicenda è intervenuto il consigliere Prisciano, assicurando di non essere coinvolto, né lui né altri esponenti del suo partito, nella vicenda: «Non ho mai visto un'associazione culturale del territorio che, per di più, su Facebook utilizzava l'Aquila patriarchina quale immagine del profilo, arrabbiarsi se qualcuno le regala un ‘muset’, piatto tipico della tradizione friulana. E’ come se una Pro Loco si arrabbiasse per un salame appeso fuori dalla sede. È assurdo – precisa Prisciano – a meno che quella non sia realmente un'associazione culturale ma una moschea abusiva. Ma finora le autorità hanno sempre negato questo. Considero ciò che è successo una bravata di Halloween, come tante che si sono consumate martedì notte. Io piuttosto attendo ancora la condanna dell'attentato di New York dai gestori della pagina Musulmani del Friuli. Queste sono le cose serie, non il ‘muset’. Finora non avevo mai sentito parlare di atti intimidatori fatti col ‘muset’».