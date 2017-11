Udine: 47enne finisce nei guai per un salmone

UDINE – Arrestato per un po’ di salmone. E’ successo in un supermercato di via Leopardi nella giornata di lunedì 30 ottobre. Un 47enne di Udine prima ha infilato sotto la giacca alcune confezioni di salmone, poi si è presentato alla cassa come se nulla fosse chiedendo di pagare solo una birra.

La responsabile del punto vendita, però, se n’è accorta e ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. A quel punto il 47enne ha cominciato a inveire prima contro la responsabile del supermercato, minacciandola, poi contro la polizia (dimostrandosi esagitato anche in Questura).

A quel punto è scattato l’arresto per tentata rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.