Sorprende un ladro sul pianerottolo: donna derubata e gettata a terra

UDINE – Ha sorpreso il ladro sul pianerottolo del suo palazzo ed è stata rapinata e gettata a terra. E’ successo mercoledì mattina alle 10 in via Ciro di Pers, nelle vicinanze di via Grazzano. Una donna stava rientrando a casa quando si è imbattuta in un uomo che stava armeggiando davanti alla porta di un appartamento del suo condominio. A darne notizia è il Messaggero Veneto.

L’uomo non ha reagito bene e prima di darsi alla fuga ha strappato il portafogli alla donna spingendola a terra. Il ‘bottino’ è stato poi recuperato a poca distanza. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Squadra volanti della Questura di Udine.

La donna non ha riportato ferite ma soltanto un grande spavento. Ha denunciato l’accaduto alla polizia, descrivendo il suo aggressore come un uomo di corporatura robusta con un accento dell’Est Europa.