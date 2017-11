Gli eventi in programma giovedì 2 novembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 2 novembre, a Udine e provincia, eccoli.

Fiera dei Santi di Rivignano

In programma maschere e magie, giostre e giocolieri, bevande e vivande, streghe e aganis, libri e idee, fuochi e sputafuoco, botteghe e bandiere, Friuli e libertà. Maggiori info, qui.

A Udine un incontro su cyberbullismo e sicurezza in rete

Quarto e penultimo appuntamento promosso dall'Ufficio del garante regionale dei diritti della persona per giovedì 2 novembre all'Auditorium della sede di Udine della Regione, in via Sabbadini 31, con inizio alle 14.30, dedicato al cyberbullismo e alla sicurezza in rete. Maggiori info, qui.

Photo show 2017 di scena a Palmanova

I tesori del fiume, i territori del Nord, i grandi paesaggi da sogno visti dall’obiettivo di grandi fotografi saranno protagonisti del Photo Show - Palmanova Fotografia previsto per il 2, 3 e 4 novembre 2017. I dettagli, qui.

Catine e il suo show

Il ‘Catine Show’ sarà di scena a Majano all’auditorium comunale giovedì 2 novembre alle 20.45. Maggiori dettagli, qui.

Serata Pasolini nel 42° anniversario della morte

Sono passati quarantadue anni dalla tragica sera in cui Pier Paolo Pasolini fu barbaramente ucciso sul Lido di Ostia. In occasione dell'anniversario, giovedì 2 novembre, a partire dalle 21, la Cineteca del Friuli rende omaggio al poeta-regista presentando al Cinema Sociale di Gemona L'isola di Medea di Sergio Naitza, prodotto da Lagunamovies - Karel, e Non solo Medea, breve documentario di Fulvio Toffoli prodotto dalla Sede regionale della Rai.Maggiori info, qui.