Rivignano: arriva il Festival mondiale della Canzone Funebre

RIVIGNANO TEOR, «La più grande festa del Friuli di tutti i tempi: nella serata del primo novembre 40 mila metri quadrati densi così». Orgoglioso a buon diritto del successo il sindaco di Rivignano Teor, Mario Anzil, commenta la sua foto su Facebook (che alleghiamo qui). Ma la festa continua e per l'occasione, come lo stesso primo cittadino ha annunciato sempre sui social: "‘La Vita in Diretta’ su Rai Uno sarà all'Antica Fiera dei Santi e dei Morti di Rivignano».

Ecco qui il programma dal giorno 2 novembre

Dal mattino, lungo le vie del paese Mercato dell'antiquariato, Fiera dei Sapori d'Italia, Fiera del dolce, Luna Park, rassegna commercio e artigianato, Mostra del mobile antico, Pesca di beneficenza, Mostra auto e moto d'epoca, Mostra di ceramica Raku, Mostre d'arte permanenti. Per tutto il giorno lungo le vie del paese tradizionale fiera mercato Chioschi, musiche e concerti dal vivo. Alle 10.30, In cimitero Santa Messa. Dalle 17 apre il chiosco Real Sella, quello degli Alpini con lo spritz Aperol Party e dj set. Alle 20.30, Tendone Centrale Festival mondiale della Canzone Funebre.

Venerdì 3 novembre

Dalle 8, mercato dell'antiquariato, fiera dei Sapori d'Italia, fiera del dolce, luna park, rassegna commercio e artigianato, mostra del mobile antico, pesca di beneficenza, mostra auto e moto d'epoca, mostre d'arte permanenti. Dalle 18, lungo le vie del paese Festa della birra, chioschi, musiche e concerti dal vivo. Dalle18, chiosco US calcio, Real Sella dj Daniele8, Octubar Fest, dalle 21, chiosco alpini, Vriz Alternative Rock Cover Band, birra Sarda in festa con Super dj Max Zuleger. Alle 21.30, tendone centrale finale regionale di Miss Excellence con sfilata di moda.

Sabato 4 novembre

Dalle 8, mercato dell'antiquariato, fiera dei Sapori d'Italia, fiera del dolce, Luna Park, rassegna commercio e artigianato, Mostra del mobile antico, pesca di beneficenza, mostra auto e moto d'epoca, mostra di ceramica Raku, mostre d'arte permanenti 16, dalle Chiosco Alpini Coro ‘Vas De Piane’ di Beano. Dalle 18 chiosco US Calcio, chiosco Green Games Dj DamianoQL vs Dj Frankie, esibizione di Break Dance, Dalle 19, chiosco Vriz. ‘Miiil Hive’ acoustic Trio in concerto. Dalle 21.30, nel tendone centrale è in programma un concerto degli Half Past Ten. Serata di beneficenza in favore del centro di aiuto alla vita a seguire, lungo le vie del paese notte bianca, chioschi, musiche e concerti dal vivo. Dalle 22 tutti al bar La Cale, hosterigu, chiosco Alpini, del Real Sella Rock & Roll con ‘Biack Sunshine, a seguire ‘Strange Dreams’, dj Tony Esse ‘The White Night’, concerto Live ‘Rock Box’.

Domenica 5 novembre

Dal mattino, lungo le vie del paese Mercato dell'antiquariato, Fiera dei Sapori d'Italia, Fiera del dolce, Luna Park, Rassegna commercio e artigianato, Mostra del mobile antico, Pesca di beneficenza, Mostra auto e moto d'epoca, Mostra di ceramica Raku, Mostre d'arte permanenti Per tutto il giorno lungo le vie del paese chioschi, musiche e concerti dal vivo. Dalle 8.30 in piazza Commemorazione dei caduti di tutte le guerre, ci sarà la sfilata di bande per il paese. Dalle 10, sul sagrato della chiesa, in piazza Tarabane è prevista l’esibizione degli ‘Scampanotadors furlans’, l ‘Scriptorium Foroiuliense’. Previsti anche laboratorio per bambini. Dalle 11.30 è prevista l’estrazione della lotteria di beneficenza dei Santi a cura del Cerchio della Vita Onlus. Dalle 14 alle 18, nella sede Alpini (via Cavour) Museo sulla Grande Guerra. Dalle 15, lungo le vie del paese giornata per le famiglie e festa dello sport. Dimostrazione di arti e mestieri, preparazione polenta e frico, truccabimbi, giocabimbi, gonfiabili, cantastorie, bolle giganti, clown. Trampolieri. Dalle 15, nel tendone centrale ci sarà una sfilata cinofila per cani di razza e meticci con ricchi premi in palio. A seguire premiazione vincitori del concorso fotografico ‘Rivignano Teor in un click’. Dalle 15, alla gelateria Da Laura, gelato preparato con una macchina storica, per tutti. Dalle 16.30, in piazza, sono previste le estrazioni della lotteria di beneficenza a cura della scuola dell'infanzia di Teor. Dalle 17, al ristorante L'Aghesante, degustazione gratuita del ‘risotto dei santi’. Dalle 17, al chiosco US Calcio ‘Rivignambo’ con Hale Zane. Dalle 18, al tendone centrale CON ‘Tutta la ruota davanti’, spettacolo letterario e musicale con Maurizio Mattiuzza, Carlotta del Bianco e i Luna e un quarto. Dalle 22.00, tutti al chiosco Alpini, per un dj set.