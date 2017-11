Caso Regeni: la procura vuole sentire la tutor di Cambridge

FIUMICELLO - Il 9 ottobre scorso il procuratore di Roma, Giuseppe Pignatone, e il sostituto Sergio Colaiocco hanno trasmesso all'autorità giudiziaria del Regno Unito un ordine di rogatoria in cui si chiede l'interrogatorio formale della professoressa Maha Mahfouz Abdel Rahman, la tutor a Cambridge di Giulio Regeni, e l'acquisizione dei suoi tabulati telefonici, mobili e fissi, utilizzati tra il gennaio 2015 e il 28 febbraio 2016, per ricostruire la sua rete di relazioni.

I dubbi

E' quanto scrive Repubblica, e riporta l'Ansa, in un articolo titolato 'Le bugie di Cambridge', in cui parla di evidenze istruttorie acquisite nell'inchiesta sull'ambiguità e le omissioni della donna e sulle inquietudini di Giulio espresse in due conversazioni via Skype con la madre Paola. In particolare, con l'interrogatorio la procura di Roma intende fare chiarezza su cinque aspetti: chi ha scelto il tema specifico della ricerca di Giulio, che ha scelto la tutor che in Egitto l'avrebbe seguito, chi ha scelto e con quale modalità di studio la "ricerca partecipata", chi ha definito le domande da porre agli ambulanti intervistati dal ricercatore e se Regeni abbia consegnato alla professoressa Abdel Rahman l'esito della sua ricerca durante un incontro al Cairo il 7 gennaio del 2016.