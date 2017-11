Castagnata a Premariacco: in programma una raccolta fondi per il Cro di Aviano 

UDINE - Il Club friulano veicoli d'epoca nel corso del 2017 ha superato i 600 collezionisti iscritti. Un bel risultato per il sodalizio presieduto da Italo Zompicchiatti che traccerà un primo bilancio della stagione che si sta per chiudere sabato 4 novembre presso la Cooperativa di Premariacco dove, dalle 18 in poi, è prevista una castagnata di solidarietà riservata a soci e simpatizzanti per raccogliere fondi per la divisione pediatrica del Cro di Aviano.

Beneficenza

Il Cfve non ha mai dimenticato l'aspetto sociale nei programmi associativi e anche quest'anno rinnova la castagnata autunnale per un alto fine morale così come riproporrà a dicembre un'altra raccolta di fondi a fini benefici sotto il grande albero natalizio di Cividale.Nel frattempo i soci del club crescono e si registra pure l'avvicinarsi di giovani a questa interessante forma di collezionismo che preserva e valorizza un prezioso patrimonio motoristico che tra automobili e motocicli si aggira a quasi 900 vetture di cui un buon 40% di alto o altissimo pregio. Il prossimo 9 dicembre è prevista l'omologazione di 25 vetture per l'ottenimento del "targa oro" dell'Asi (Automobilclub storico italiano). Molti soci del club friulano hanno fatto visita il 28 ottobre alla fiera di Padova dov'era in programma la grande rassegna di vetture d'epoca ricavandone l'impressione di un crescente interesse, non solo estetico, per questo tipo di collezionismo dimostrato dal crescente numero di espositori e di visitatori del salone specializzato.