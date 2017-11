96^ stagione di Concerti per ‘Amici della Musica’ di Udine

UDINE - Cresce l’attesa per la serata di martedì 7 novembre, quando al Teatro Palamostre, per la serata inaugurale della Stagione Concertistica degli Amici della Musica di Udine, arriverà il grande violinista israeliano Shlomo Mintz. Si tratta di uno dei maggiori violinisti del nostro tempo, accompagnato per l’occasione dal pianista olandese Sander Sittig.

Il programma di martedì è vario e attraente

Si parte con la Sonata in si bemolle maggiore K454 di Mozart, scritta per la virtuosa mantovana Regina Strinasacchi, all’epoca acclamata violinista nelle corti europee. Un brano che farà subito emergere un fresco equilibrio fra gli strumenti, tra espressive serenate e dialoghi brillanti. Il pubblico potrà poi ascoltare la più nota delle composizioni del parigino Ernest Chausson, il Poème Op.25, seguìto da una pagina di grande lirismo: la Sonata n.3 in re minore op.108 di Brahms. Chiuderanno il programma due brani di Pablo Sarasate: il Capriccio basco e la travolgente Carmen Fantasy. La stagione è realizzata grazie al contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, della Regione Fvg, della Fondazione Friuli e del Comune di Udine, con il patrocinio di Osce e Plovidiv Foundation e il sostegno della Banca di Udine Credito Cooperativo, accanto alle già consolidate sinergie con l’Università di Udine, l’Ert, la Fondazione Renati, la Società Filologica Friulana, l’Unesco e Tx2.

Il concerto inizierà alle 20.30

I biglietti si possono acquistare tutti i giorni (escluso il lunedì) dalle 17.30 alle 19.30, presso il box office del Teatro Palamostre, o direttamente martedì a partire dalle ore 18. Maggiori dettagli sul sito www.amicimusica.ud.it .