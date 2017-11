E' made in Friuli la App per una pausa pranzo 'senza sorprese'

FVG – L’idea è nata da una considerazione: quando l’esigenza di una persona diventa l’esigenza di molte persone, è indipensabile trovare un modo per soddisfarla. Così Daniel Rossi, spazzacamino di Adegliacco, si è inventato una App per proporre una soluzione a quello che stava diventato un problema quotidiano: capire dove poter mangiare in pausa pranzo a prezzi contenuti e senza sorprese. E’ nata così ‘Menù Fisso’, l’applicazione 'per operai', ma non solo.

«Mi trovo spesso e volentieri fuori casa all’ora di pranzo – racconta Daniel Rossi – e spesso e volentieri giro con il mio furgone alla ricerca di menù fissi per operai. E visto che non ho trovato un’applicazione in grado di rispondere a questa mia esigenza, l’ho creata io». A dargli una mano nello sviluppo della App è stato Enzo Barone e dopo un annetto di lavoro, a febbraio di quest’anno ‘Menù Fisso’ è sbarcato sugli app store Ios e Android. «Il mondo dei locali e dei ristoranti non è semplice da convincere, ma sto cercando di far conoscere la funzionalità dell’applicazione a più imprenditori possibile. Il mio obiettivo è aiutare le persone che si trovano fuori casa e trovare un luogo per mangiare 'senza sorprese'».

La App è di facile utilizzo. Oltre a dare la distanza dal locale (bar, trattoria, pizzeria, enoteca, agriturismo), fornisce anche il prezzo per un pasto, con la scannerizzazione del menù. Per ora hanno aderito un centinaio di locali e più di 350 utenti. Dettaglio non trascurabile, l’applicazione è gratuita. Per lavoro o per svago, ‘Menù Fisso’ ti aiuta a trovare il posto che fa per te, come menù e come prezzo, a seconda della zona in cui ti trovi.

«Sto già pensando a un’evoluzione della App, che potrebbe raccogliere le sagre e le feste di un territorio, dando così alle persone l’opportunità di orientarsi tra i tanti eventi organizzati in Friuli Venezia Giulia», chiude Daniel.