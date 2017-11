A Camporosso arriva la 1^ Festa d’Autunno!

CAMPOROSSO - Vi anticipiamo che, in occasione del completamento dei lavori di riqualificazione urbana della via Valcanale a Camporosso, l'Amministrazione Comunale di Tarvisio e la Comunità di Camporosso propongono la 1^ Festa d’autunno, che si terrà lungo la via, nella giornata di domenica 5 novembre, dalle 10 alle 18. Tutto animato da un programma ricco di enogastronomia, castagne e ribolla, musica, costumi e folklore tipico, artigianato locale, animazione per bambini, mostre e convegni. In caso di maltempo la festa sarà posticipata a domenica 12 novembre.

Il programma

Dalle 10 S. Messa nella Chiesetta di S. Dorotea, a seguire esibizione dei Suonatori di Corno da Caccia della Valcanale. Dalle 10.30 visita guidata all’Antiquarium con l’archeologo Paolo Casari. Dalle 11, alla scoperta della Foresta Millenaria: passeggiata adatta a tutti a cura dei Carabinieri per la Tutela della Biodiversità di Tarvisio. Dalle 12 visita alla Chiesa di S. Dorotea a cura di Francesca Comello. Dalle 14 alla scoperta della Foresta Millenaria: passeggiata adatta a tutti a cura dei Carabinieri per la Tutela della Biodiversità di Tarvisio. Dalle 14.30 concerto del Gruppo Bandistico Valcanale. Dalle 15 alla Casa La Cordata «Le scatole dei ricordi»: come ridare nuova vita alle vecchie fotografie, con Tullio Fragiacomo, cultore della materia. Dalle 16 visita guidata all’Antiquarium con l’Archeologo Paolo Casari. Dalle 17 alle Casa La Cordata «Liberi di vivere in armonia»: conquista del benessere fisico e psichico con Laura Mullich, psicoterapeuta. Durante tutta la giornata lungo Via Valcanale: musica tipica itinerante, artigianato, gastronomia, animazione per bambini e molto altro.