Mangia una caramella, ma dentro c'è una scheggia di metallo: bimba finisce all'ospedale

FRIULI - Mangia una caramella e subito dopo lamenta un forte dolore alla gola per questa ragione una bimba di sette anni, nella giornata del primo novembre, è stata trasportata in un ospedale del Friuli Venezia Giulia.

I fatti

La piccina, friulana, sosteneva di avere qualcosa in bocca, qualcosa che le faceva male, per questo i parenti sono corsi al pronto soccorso. Fortunatamente - come anticipato da Il Gazzettino - non si trattava di nulla di grave: la bambina è stata dimessa dopo tutti gli accertamenti e le cure del caso. Da quanto è emerso pare che dentro al pacchetto di dolci o nella caramella ingerita, ci fosse finito un piccolo pezzo di metallo tagliente. Non è chiaro se la scheggia, che ha causato la lesione, fortunatamente lieve, sia caduta accidentalmente nel pacchetto di caramelle o se invece sia rimasta inglobata dentro allo sciroppo di glucosio in fase di produzione.