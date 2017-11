Rai: con la nuova convenzione spazio anche ai programmi tv in friulano

UDINE – Nuove opportunità in Rai per la lingua friulana. Accanto alle ‘tradizionali’ trasmissioni radio, a breve, ci sarà spazio anche per le produzioni televisive. A darne notizia sono state le parlamentari Gianna Malisani e Tamara Blazina, che hanno diffuso una comunicazione del sottosegretario Antonello Giacomelli riguardante le minoranze linguistiche.

«Il Contratto nazionale di servizio Rai è da tempo scaduto e dopo diverse proroghe, finalmente sta per essere rinnovato dal Consiglio dei ministri – affermano Malisani e Blazina –. In questo ambito, entro tre mesi dal via libera, saranno approvate anche le convenzioni in essere con il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige e la Val d'Aosta, che mantengono le trasmissioni Rai per le minoranze linguistiche. Per la prima volta – assicurano – si prevede che ci possano essere trasmissioni televisive, oltre che radiofoniche, in lingua friulana».

Le parlamentari hanno espresso soddisfazione per il testo del nuovo contratto nazionale Rai, trasmesso loro dal sottosegretario alle telecomunicazioni Giacomelli: «E' il risultato - hanno commentato - di un lungo e faticoso lavoro da noi svolto in termini di emendamenti e ordini del giorno». In questo modo, a un ventennio dall’approvazione della legge di tutela 482, si arriverà a una sua piena attuazione.