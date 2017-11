Gli eventi in programma venerdì 3 novembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 3 novembre, a Udine e provincia, eccoli.

A grande richiesta torne Loving Vincent

Il pubblico non è mai sazio di grande cinema. Ecco perché il capolavoro Loving Vincent torna eccezionalmente in sala, a grande richiesta e per la terza volta: l’appuntamento è per domani venerdì 3 novembre alle ore 19.30 al cinema Centrale. Per chi non l’ha visto e per chi vuole riviverne le emozioni. Per informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

‘Dal latte al formaggio’

A Gemona del Friuli, al laboratorio sul terremoto, dalle 20.30. sarà la volta di ‘Dal latte al formaggio’: Bruno Franzil, tecnico agrario esperto in produzioni lattiero-casearie, fornirà le basi teorico-pratiche per riconoscere e valutare le diverse tipologie di formaggio: dalla descrizione e composizione dei vari tipi di latte alle tecnologie di caseificazione, classificazione e conservazione, fino agli strumenti della degustazione.

‘Libri senza parole’: mostra a Palmanova

Nella sala consiglio del Comune dal 3 al 25 novembre sarà allestita l’esposizione di ‘Libri senza parole. Destinazione Lampedusa - Nessuno escluso’, mostra di libri dal mondo che raccoglie il meglio della produzione mondiale di libri senza parole. Maggiori info, qui.

'Essere o Non Essere'

Alla Libreria Ubik di Udine, venerdì 3 novembre alle 18, si terrà la conferenza dal titolo «Essere o Non Essere» a cura di Cristiane Correia. Un salotto letterario sulla consapevolezza, un viaggio introspettivo alla ricerca di se stessi attraverso la letteratura. L'incontro sarà accompagnato da tè e biscotti. L'ingresso è libero.

Al Giovanni da Udine la grande musica è in esclusiva

La 21^ stagione di musica del Teatro Nuovo Giovanni da Udine firmata dal direttore artistico Marco Feruglio che prenderà il via venerdì 3 novembre con l’atteso concerto della BBC Scottish Symphony Orchestra e un solista d’eccezione come il violinista Nikolaj Znaider. Maggiori info, qui.

‘Finchè c’è Prosecco c’è speranza’

Regista e protagonista – accompagnati dal produttore Nicola Fedrigoni – tornano ora in regione per presentare ‘Finchè c’è Prosecco c’è speranza’ con un tour che toccherà il Visionario di Udine, venerdì 3 novembre alle 20.30. Maggiori info, qui.

Photo show 2017 di scena a Palmanova

I tesori del fiume, i territori del Nord, i grandi paesaggi da sogno visti dall’obiettivo di grandi fotografi saranno protagonisti del Photo Show - Palmanova Fotografia previsto per il 2, 3 e 4 novembre 2017. I dettagli, qui.Fiera dei Santi di Rivignano. In programma maschere e magie, giostre e giocolieri, bevande e vivande, streghe e aganis, libri e idee, fuochi e sputafuoco, botteghe e bandiere, Friuli e libertà. Maggiori info, qui.

‘I volti’ di Alvise Bon al Castello Savorgnan

Dal 3 novembre fino al 31 gennaio 2018, si potrà ammirare i quadri raffiguranti ‘i volti’ dell'eccentrico artista, che spazia dal materico all'arte riciclo, arrivando a quelle che lui definisce ‘pittosculture’. Maggiori info, qui.

Premio Maqôr Rusticitas a Giuseppe Battiston

Il Premio Gilberto Pressacco Maqôr Rusticitas 2017 si aprirà venerdì 3 novembre con l’introduzione del presidente Flavio Pressacco e saràcondotto da Sabrina Baracetti. Momento clou sarà come di consueto la laudatio del vincitore, quest’anno a cura del regista Matteo Oleotto che aveva diretto il film «Zoran, il mio nipote scemo», affidato nel 2013 all’interpretazione di Giuseppe Battiston. Al vincitore sarà consegnata in premio un’opera realizzata dall’artista Giorgio Celiberti, pittore e scultore di fama mondiale. Gli intermezzi musicali saranno a cura del neointitolato Coro ‘Pressacco’ dell’Università di Udine. Dopo la premiazione, dalle 20.30, è prevista sempre al Cinema Visionario la proiezione del film «Finchè c’è prosecco c’è speranza», alla presenza di Giuseppe Battiston e del regista del film, Antonio Padovan. Prevendite sul sito visionario.movie o direttamente al botteghino del Visionario.

‘Let's Play'

Venerdì 3 novembre dalle 20 alle 23 il Centro di Aggregazione Giovanile, Punto Incontro Giovani del Comune di Udine organizza una serata formativa dedicata ai ragazzi a partire dai 14 anni di età denominata 'Let’s play'. Gli educatori, affiancati da un esperto di giochi da tavolo, guideranno i presenti in un percorso che, attraverso il gioco, valorizzi le risorse di ciascun ragazzo. Per informazioni contattare la mail puntoincontrogiovani@gmail.com, o la pagina Fb «Pig Cag», oppure telefonare allo 0432.582109 o 340.5701800. Il Punto Incontro Giovani di Viale Forze Armate 6 è aperto il lunedì dalle 16 alle 18.30, il martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 19, il venerdì dalle 20 alle 23.

Forma Free Music Impulse

A Udine al Teatro Palamostre, venerdì 3 novembre ci sarà il concerto di Kassel Jaeger, Mikomikona, Ryoji Ikeda e il giorno dopo, sempre al Palamostre, si replicherà con Sculpture, Cellule D’Intervention, Metamkine, Emptyset. Maggiori info, qui.