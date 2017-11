Abdennabi El Karz ricevuto dal prefetto di Udine

UDINE - Il referente dell’Associazione sociale tarcentina, El Karz Abdennabi, è stato ricevuto giovedì sera dal prefetto di Udine, Vittorio Zappalorto. Un incontro voluto dal rappresentante dello Stato a Udine per capire quanto accaduto nelle ultime settimane a Tarcento, dove la comunità islamica è stata al centro di alcuni episodi di cronaca. «Ho voluto questo incontro - si è limitato a dire il prefetto in avvio di chiacchierata - per sapere quello che è successo».

Prima il litigio con il consigliere comunale Riccardo Prisciano, poi, mercoledì 31 ottobre, il rinvenimento di cotechini e zampe di maiale davanti alla sede dell'associazione, luogo di preghiera per la comunità islamica di Tarcento.

El Karz Abdennabi ha ribadito come la comunità islamica di Tarcento si sia ben integrata nel paese friulano e come non abbia mai avuto problemi di alcun tipo. Detto questo, si è augurato che la situazione torni alla normalità in breve tempo, ribadendo la propria disponibilità al dialogo e al confronto con tutti.