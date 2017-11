Maleducazione e inciviltà imperversano: lo sfogo di un lettore

UDINE - ​​​​​​ La questione dei rifiuti abbandonati, non risparmia, purtroppo, nessun luogo. I social network sono pieni di persone che si lamentano perchè ritrovano davanti a spaccati di inciviltà che non trova ragione. I rifiuti vengono abbandonati ovunque benchè oramai, praticamente ovunque, sia data a tutti la possibilità di smaltire i propri rifiuti, anche ingombranti, con una certa facilità. Oggi riportiamo uno sfogo di un lettore che è esasperato e sappiamo bene non essere l'unico.

Lo sfogo di un nostro lettore

«Venerdì mattina. Direzione fermata dell'autobus. Siamo in via Pirona, a Paparotti, Udine. Il 3 novembre abbiamo un divano, una sedia, una sorta di pouf. Ma per chi 'ha bisogno' anche scarpe (un po' di tutte le misure), una bacinella, cuscini, ombrelli. E no, non siamo al mercato. Questo è quanto, troppo spesso, chi abita in questa zona è costretto a trovarsi fuori dagli appositi cassonetti (e ce ne sono di cassonetti, quelli certo non mancano!). Quel che è peggio è che di oggetti ingombranti (come il divano) ce n'è di tutti i tipi. Il giorno prima, in un piccolo spazio dove un tempo 'risiedevano' i vecchi bidoni delle immondizie (ora libero, ma non per questo a libero uso di tutti e tutto!) c'era una vecchia tv e altri oggetti, tutti ingombranti che ricordiamo devono essere portati alla discarica. Si potrebbe pensare che questo trasporto potrebbe forse causare un 'enorme disagio' in queste persone che abbandonano, più o meno consapevolmente, qualsiasi cosa non stia più bene in casa loro. Non è così. Non può essere così, per una semplice e pratica ragione: la discarica si trova via Stiria. In auto si tratta di tre minuti (ben tre minuti). Sorge dunque spontanea una domanda qual è in problema di queste persone? Loro forse amano vivere nel disordine e nella sporcizia? Non gli piace abitare in un posto (che tutti insieme aiutano a tenere) in ordine e pulito? A lor signori forse non piace passeggiare fino alla fermata dell'autobus o semplicemente passeggiare senza doversi trovare di fronte a questo, e costretti a fare lo slalom tra i rifiuti? Se tutto fossimo pià civili e più educati (e non solo con le immondizie) tutto sarebbe più facile si, più bello, anche per voi, che abbandonate le vostre cose in strada o nei campi o nei boschi o dentro i fiumi e le rogge!»

Le Stazioni Ecologiche Attrezzate Polivalenti

Ricordiamo che per quanto riguarda il Comune di Udine sono due le stazioni ecologiche Attrezzate Polivalenti (Seap). Una si trova in via Stiria e l'altra in via Rizzolo. Lì, come spiega si sito web, «si possono conferire i propri rifiuti ingombranti dal lunedì al sabato dalle 7 alle 17 e solo per la piazzola di via Stiria anche la domenica dalle 8 alle 12». Inoltre, sul sito c'è una pagina dedicata alle domande frequenti, che offre tutte le spiegazioni su come fare per smaltire tutti i rifiuti ingombranti. Quindi ci sono poche scuse. La 'soluzione' sta nell'educazione e nel senso civico di tutti, nessuno escluso.