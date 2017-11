La caldaia è difettosa: 30enne udinese rischia di morire per il monossido di carbonio

UDINE – Una donna udinese di 30 anni, Alessia De Vit, medico odontoiatra di professione, ha rischiato di morire a causa delle esalazione di monossido di carbonio.

La ragazza ha raccontato la sua disavventura al Messaggero Veneto. Entrata da pochi giorni in un nuovo appartamento di via Rudena, Alessia ha notato subito un odore strano in casa. Ha quindi avvisato il tecnico per far visionare la caldaia. Dopo il controllo, con le rassicurazioni che tutto fosse a posto, la 30enne è tornata a dormire a casa, la sera di Halloween. Appena sveglia, però, la donna si è sentita subito strana e avvicinandosi alla finestra si è accorta di non avere le forze per alzare le braccia. Nonostante il panico del momento, non avendo più il controllo del suo corpo, ha comunque avuto la forza di trascinarsi verso il pianerottolo chiedendo aiuto.

Sul posto sono intervenuti 118 e polizia, con Alessia che è stata trovata priva di sensi sul pianerottolo. Presenti anche i Vigili del Fuoco che hanno riscontrato un’altra concentrazione di monossido di carbonio nell’appartamento. Ora la ragazza ha intenzione di fare luce sulla vicenda, con un’indagine che è già stata avviata per capire perché il tecnico non si sia accorto che le prese d’aria erano ostruite e che quindi la caldaia non poteva funzionare, mettendo così a rischio la vita della 30enne.