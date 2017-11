A Rivignano arriva una nuova sfilata per cani

RIVIGNANO - Domenica 5 novembre a partire dalle 15 sotto il tendone di piazza Tarabane, a Rivignano, (anche in caso di pioggia) è in programma la sfilata per cani di razza con ‘la speciale’ per Labrador e meticci, che saranno valutati da esperti giudici.

A chi è rivolto

Tutte le persone che possiedono un cane dai 4 mesi in su possono partecipare all'esposizione amatoriale, non occorre esibire il pedigree per i cani di razza.

Il programma

Si comincerà alle 12 con l’iscrizione all'interno del tendone. Alle 14.30, concluse le iscrizioni, cominceranno le sfilate, le premiazioni sono previste per le 17.

I premi per …

Saranno premiati il cane più giovane, quello più anziano, il più grande, il più piccolo, il più simpatico, il cane che viene da più distante, il gruppo iscritto più numeroso con singolo padrone, il miglior Bouledogue, quello più elegante, la migliore coppia (stessa razza), quello più dolce, il raggruppamento di razza più numerosa, il cane col bambino più bravo a condurlo a guinzaglio, quello col pelo più lungo, quello con più colori del pelo, quello con gli occhi più chiari e quello col pelo più vaporoso.

Best in show

Gran finale col best in show coi 10 cani più votati dalla giuria. I primi tre classificati vinceranno in ordine di classifica un piumino matrimoniale con copri piumino e federe, un forno a microonde, una scopa elettrica smontabile, più altri venti premi per vari raggruppamenti offerti dal negozio Animalia di Rivignano e dalla Pro Life in crocchette. Ma ci sarà un omaggio di bellezza per ogni cane iscritto della Ma-Fra for Pet.

Per informazioni si può contattare l'Agenzia Astol Models organizzatrice dell'evento al 3297185333 Facebook.