Che tempo farà lunedì 6 novembre? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Sulla regione, nella giornata di venerdì, una temporanea rimonta anticiclonica favorirà l'afflusso in quota di correnti settentrionali più secche, successivamente, l'avvicinarsi di una depressione atlantica, farà affluire invece correnti meridionali progressivamente più umide.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, di notte e al mattino avremo probabili piogge, da abbondanti a intense, specie in pianura e sui monti, in attenuazione poi nel corso della giornata. Soffierà Bora sostenuta sulla costa. Nevicate, anche abbondanti, inizialmente oltre i 1600-1800 m, poi in calo probabilmente fino a fondovalle nel Tarvisiano, intorno a 1000 m in Carnia.