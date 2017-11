Auto contro bici: grave un 43enne di Palmanova

PREPOTTO - Sarebbe grave, ma non è in pericolo di vita, il ciclista che nella giornata del 2 novembre, nella piccola frazione di Craoretto, a Prepotto, è rimasto coinvolto in un incidente stradale con un autovettura. Erano da poco passate le 16 quando nella zona, che si trova al confine con la provincia di Gorizia e la Slovenia, un 43enne di Palmanova C.P., a bordo della sua due ruote, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, si è scontrato una Volkswagen Golf condotta da un 24enne della zona, G.B., queste le sue iniziali.

I fatti

L'automobilista - come anticipa Il Gazzettino - è rimasto illeso e si è subito fermato a prestare soccorso al ciclista. Chiamata l’ambulanza, quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, poco dopo, hanno pensato al peggio: l'uomo, benché cosciente, non riusciva a muoversi. E’ stato quindi trasportato d'urgenza al pronto soccorso Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stato affidato ai medici. L’uomo ha riportato diverse contusioni e la frattura del bacino, sarebbe grave ma non è in pericolo di vita.