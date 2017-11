Shining: il capolavoro di Kubrick ancora per poco al Visionario

UDINE – Continua eccezionalmente la programmazione di Shining, il capolavoro di Stanley Kubrick tratto del best seller con cui Stephen King terrorizzò i lettori di tutto il mondo: il film sarà al Visionario sabato 4 e domenica 5 novembre alle 21.30 (biglietto intero 10 euro – card e ridotto 8 euro).

La pellicola

Il cult movie, girato tra il 1978 e il 1979, racconta la storia di Jack Nicholson alias Jack Torrance, scrittore in crisi che per ritrovare l’ispirazione accetta un posto di guardiano durante la stagione invernale all’Overlook Hotel sulle Montagne Rocciose. Parte così con sua moglie Wendy e il figlio di sette anni, Danny, senza sapere che quel viaggio cambierà per sempre le loro vite… L’evento speciale proporrà anche la proiezione dell’inedito cortometraggio intitolato Work and play, che - come gli spettatori più attenti ricorderanno - rende omaggio alla frase che Jack Torrance scrive ossessivamente sulla sua macchina da scrivere: «All work and no play makes Jack a dull boy» nella versione inglese del film. Non rimane dunque che tornare all’Overlook Hotel e affrontare il ghigno più memorabile della storia del cinema.

Per informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina FacebookFacebook o contattare il numero 0432.227798.