VisioKids: torna il ciclo dedicato ai più piccoli

UDINE – Fanciulle coraggiose, creature leggendarie, animali parlanti ... queste ed altre fantasie popolano da sempre il cinema che può essere grande anche se fatto ad «altezza» di bambino. Torna l'appuntamento con VISIOKIDS, il ciclo di proiezioni per i più piccoli (ma non solo!) organizzato dal Visionario e dalla Mediateca Mario Quargnolo!

Si comincia sabato 4 novembre

Alle 15 al Visionario con ‘La principessa e l’aquila’, la straordinaria storia vera di Aisholpan, una ragazzina che sogna di diventare la prima addestratrice di aquile donna. Di grande potenza visiva e ricco di sequenze di forte impatto, girato con tecniche innovative che ci portano a contatto con lamagica natura delle montagne e dei cieli della Mongolia, La principessa e l’aquila è un’emozionante avventura per tutta la famiglia sull’amicizia, la ribellione e il coraggio che ci vuole per spiccare il volo. Aisholpan sogna di poter partecipare e vincere l’annuale competizione che si tiene al Festival dell’Aquila Reale e di riuscire a cacciare anche durante il rigido inverno della Mongolia, per dimostrare che «le ragazze possono fare le stesse cose che fanno i ragazzi, se sono determinate». Aisholpan convince il padre Agalai, professionista della caccia con l’aquila, ad allenarla e a insegnarle questa antica arte tramandata tradizionalmente di generazione in generazione di padre in figlio.



Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.