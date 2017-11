‘Sing in time’: aperte le iscrizioni per il nuovo contest canoro!

UDINE - ‘Sing in time…è il tuo momento’: al via le iscrizioni per partecipare al nuovo contest canoro, organizzato da Città Fiera in collaborazione con The Groove Factory e Udinese Tv, aperto a tutti i nuovi talenti con età compresa tra i 10 e i 24 anni residenti su tutto il territorio nazionale. «Il contest sarà un’occasione per i ragazzi di fare esperienza su un palco di un vero programma tv – dichiara Stefano Palaferri, direttore del programma – e per far ascoltare la propria musica e dimostrare le proprie capacità sia al pubblico che ai giurati, di cui non sveliamo ancora i nomi. Anticipiamo solo che i giurati fanno parte del mondo della discografia nazionale».

Nuovi talenti

Il contest ha infatti come obiettivo la ricerca di nuovi talenti nel campo della musica. Due le categorie alle quali ci si può iscrivere: cantanti singoli con canzone cover oppure cantanti singoli con canzone inedita. Ai vincitori di entrambe le categorie sarà assegnata una borsa di studio del valore di 750 Euro da utilizzare per la formazione della propria attività artistica. Dopo la fase di preselezione affidata agli organizzatori di ‘Sing in time’, si entrerà nel vivo della competizione con le audizioni live su un vero set televisivo allestito appositamente a Città Fiera.

Si esibiranno in pubblico

A partire dal 19 novembre, i giovani talenti si esibiranno in pubblico davanti a una giuria tecnica e una popolare: il pubblico che desidera ascoltare live ed applaudire ai nuovi talenti potrà infatti partecipare gratuitamente a tutte le fasi del contest prenotando il posto all'interno degli studios su www.cittafiera.it. Le esibizioni live verranno riprese e diventeranno un programma televisivo trasmesso su Udinese Tv (canale 110 del digitale terrestre) e in streaming su www.udinese.tv. Tutte le esibizioni canore verranno valutate e votate dai giudici tecnici, online sul sito www.cittafiera.it e dal vivo dalla ‘giuria popolare’.

I migliori 8 concorrenti

Alla finale del 6 Gennaio 2018 accederanno al palco di Città Fiera solo i migliori 8 concorrenti usciti dalle selezioni. In tale occasione avranno l'opportunità di esibirsi dal vivo davanti a una giuria di tre esperti discografici che ne decreterà i vincitori.

Iscrizioni

Le iscrizioni gratuite sono già aperte e possono essere effettuate scaricando il modulo di iscrizione dal sito www.cittafiera.it e inviandolo alla mail singintime@cittafiera.it entro e non oltre il 16 novembre. Il regolamento completo può essere consultato sul sito di Città Fiera. Al contest si potrà partecipare con 2 brani. Le basi in half playback devono avere una durata di esecuzione non superiore ai 4 minuti e sono accettate eventuali tracce registrate di cori, solo se non hanno funzione di ‘voce guida’. In alternativa, comunicandolo assieme all’iscrizione, ci si potrà accompagnare dal vivo con piano digitale (fornito dalla produzione) o chitarra.

Info e regolamento: www.cittafiera.it