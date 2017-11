Brunori Sas al Giovanni da Udine per l’unica tappa in Fvg

UDINE - Un incredibile 2017 per Brunori Sas, autentico protagonista della nuova scena cantautoriale italiana, che ha conquistato il pubblico e la critica con l’ultimo album di inediti ‘A casa tutto bene’, recentemente certificato disco d’oro e seguito dal grande successo live dell’omonimo tour, con oltre 65.000 biglietti venduti. Dopo i numerosi riconoscimenti, tra cui la Targa Tenco per la miglior canzone dell’anno con ‘La Verità’, che ha ottenuto anche il disco d’oro, il cantautore è pronto a cimentarsi con una nuova avventura teatrale ‘Brunori a teatro – canzoni e monologhi sull’incertezza’.

Il concerto

L’unica data in Friuli Venezia Giulia del nuovo tour di Dario Brunori è in programma il prossimo 6 marzo 2018 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, per l’organizzazione di Zenit srl, in collaborazione con il teatro stesso, il Comune di Udine e la Regione Friuli Venezia Giulia. I biglietti per questo nuovo importante evento sono già in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie del teatro nei prossimi giorni.

Info, prezzi e punti vendita su www.azalea.it