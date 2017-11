‘Giovani di Pre.Gio’ 2017: ancora pochi giorni per le candidature

UDINE - Manca ancora circa una settimana per presentare le candidature all'edizione 2017 del ‘Premio Giovani – Giovani di Pre.Gio.’, l'iniziativa del Comune di Udine che così intende premiare i ragazzi e le ragazze capaci di distinguersi, nel corso dell’ultimo anno, nel proprio ambito scolastico, nel mondo del volontariato e dell'impegno civile e nello sport, raggiungendo livelli di eccellenza.

Entro quando?

Termine ultimo per la presentazione delle domande consegnate a mano all'ufficio Protocollo di palazzo D'Aronco, infatti, è lunedì 6 novembre, mentre che per chi invierà le candidature via Posta Elettronica Certificata (Pec) la scadenza è per le ore 24.00 dello stesso giorno. «Obiettivo dell’iniziativa, giunta con gran successo alla sua terza edizione – ricorda l'assessore all'Istruzione e Stili di Vita, Raffaella Basana – è duplice: quello di attivare la comunità locale nel segnalare giovani impegnati, e dare il giusto risalto in città a storie positive, sportive, scolastiche di esemplare impegno individuale o collettivo, valorizzando le più alte forme di cittadinanza attiva, solidarietà, tenacia e gratuità». Tre, lo ricordiamo, le categorie previste dal bando. I dirigenti degli istituti secondari di secondo grado di Udine potranno inviare le candidature degli studenti ritenuti più meritevoli, le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva quelle per i migliori atleti e, infine, le associazioni e le comunità di fedeli potranno candidare i giovani volontari più impegnati.

Riconoscimenti

I premi disponibili saranno in tutto quindici con un valore che andrà da 200 a 600 euro e le proposte di candidatura dovranno essere effettuate mediante compilazione del modulo scaricabile dal sito del Comune (www.comune.udine.gov.it nell'area tematica ‘educazione e giovani’) e consegnate entro il 6 novembre all’ufficio protocollo del Comune (via Lionello 1 dal lunedì a venerdì dalle 8.45 alle 12.15, il lunedì e il giovedì anche dalle15.15 alle 16.45), oppure inviate via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.udine.it entro le 24.00 dello stesso giorno.

Per maggiori informazioni si può contattare l'Agenzia Giovani, telefono 0432-1272305, e-mail: agenziagiovani@comune.udine.it.