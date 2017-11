Corso di cucina: alla scoperta delle pietanze del mondo

UDINE - La Caritas di Udine organizza un corso di cucina annuale multietnico in collaborazione con l'Università della Terza Età di Udine che avrà inizio mercoledì 8 novembre dalle 15 alle 17 in via Ronchi 2.

Il programma

Il corso prevede l'incontro tra culture diverse attraverso lo strumento della cucina.

A rotazione ogni partecipante, affiancato dal docente e da un tutor, presenterà e realizzerà una ricetta tipica della propria tradizione. Alla fine della lezione ci sarà la degustazione del piatto.

Per informazioni e iscrizioni: Università della Terza Età, Viale Ungheria 18, 2 piano | 0432 508042 | 3392393492 | ute@paolonaliato.org | www.utepaolonaliato.org |