18^ edizione per ‘Gemona, formaggio… e dintorni’

GEMONA - È in arrivo l’evento più gustoso che ci sia: dal 10 al 12 novembre, ‘Gemona, formaggio… e dintorni’, diciottesimo appuntamento con la manifestazione enogastronomica creata dalla pro loco Pro Glemona agli albori del terzo millennio allo scopo di non disperdere e anzi promuovere e valorizzare la secolare esperienza delle locali latterie turnarie. Con il passare degli anni questa festa ha poi acquisito una dimensione sempre più importante, anche grazie alla partecipazione attiva della Coldiretti, dell’Ecomuseo delle acque del Gemonese, di Slow Food e dell’Associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia.

Il programma

Ricco il programma dell’edizione 2017, come sempre peraltro, a partire dalle 17 di venerdì pomeriggio, quando verranno aperti gli stand dei produttori, seguita da quella degli stand enogastronomici e, alle 18.30, dalla cerimonia ufficiale d’inaugurazione alla loggia del Municipio, con taglio della prima forma e buffet con formaggi e vini a latte crudo. Tra i numerosi appuntamenti segnaliamo le dimostrazioni di caseificazione in piazza del Ferro, le visite alle latterie gemonesi, le degustazioni guidate, musica, il Mercato delle tipicità regionali, il Mercato della terra e artigianale, la Festa del Ringraziamento a cura della locale sezione della Coldiretti, la settima edizione del Concorso regionale per i formaggi a latte crudo, il concorso a premi ‘L’oggetto misterioso’, la passeggiata nei giardini del Castello a cura del gruppo FAI di Gemona, il concorso ‘Raccontate il vostro formaggio del cuore’ e tanto tanto altro ancora. Nelle giornate di sabato e domenica funzionerà un servizio di bus navetta con partenza dal piazzale della Stazione.

Maggiori info: festaformaggiogemona.wordpress.com | Facebook |