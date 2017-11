‘Dall’acqua alla luce’: omaggio a Luciano Lunazzi

UDINE - ‘Dall’acqua alla luce - FotografieArticoliCartoni’, si chiama così l’omaggio a Luciano Lunazzi ideato dagli amici di San Pio X e organizzato assieme alla parrocchia e all'associazione ‘Insieme con noi’.

L'omaggio

A un mese dalla scomparsa (il 4 novembre) alcuni amici del compianto artista carnico hanno pensato di farlo 'rivivere' in un luogo che lo ha visto protagonista di diverse mostre e anche per farlo conoscere a chi non lo ha conosciuto. Appuntamento, dunque, il 6, 7 e 8 novembre, dalle 15 alle 20, alla sala giubileo di via Mistruzzi 1, a Udine.