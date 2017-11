Mattarella concede la grazia al dirigente scolastico friulano Bearzi

UDINE - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso la grazia sulla pena accessoria al dirigente scolastico friulano Livio Bearzi. Il provvedimento ha condonato l'interdizione dai pubblici uffici che gli era stata applicata a seguito della condanna per il crollo del Convitto scolastico de L'Aquila, in cui morirono alcuni studenti durante il terremoto del 2009. Lo ha riferito all'Ansa il suo avvocato, Stefano Buonocore, esprimendo «grande soddisfazione».

Bearzi, che era stato condannato a quattro anni di reclusione per il crollo del convitto scolastico de L'Aquila nel 2009, in cui morirono alcuni studenti, aveva già ottenuto dal Tribunale di Sorveglianza di Trieste l'affidamento in prova ai servizi sociali. Ora potrà tornare al lavoro.

Le parole della presidente Serracchiani

«Al presidente Mattarella va riconosciuta una grande saggezza che lo ha guidato in una decisione per la quale esprimo gratitudine. Le molte voci che si sono levate dalla società civile e dalle stesse istituzioni in direzione del presidente della Repubblica avevano come scopo quello di porre rimedio a una situazione di oggettiva ingiustizia in cui si era trovato Bearzi, unico a dover rispondere di una tragedia contro la quale nulla aveva potuto opporre. Ringraziamo la capacità di ascolto e di equilibrato giudizio di Mattarella», ha aggiunto Serracchiani. La presidente della Regione, che a dicembre del 2015 aveva scritto al Capo dello Stato chiedendo proprio l'annullamento della pena e dell'interdizione dai pubblici uffici, ha anche ricordato che «rimane aperta la questione di una normativa come il testo unico 81/2008 che, mentre obbliga dirigenti scolastici e responsabili della sicurezza a segnalare rischi e pericolosità degli edifici, poi non li mette nelle condizioni di poter agire per risolvere deficit strutturali, impiantistici ed ambientali. Auspico che la grazia a Bearzi accenda nuovamente l'attenzione su questa contraddizione e - ha concluso - sia sprone al legislatore per emendare opportunamente la normativa».

Il commneto di Fontanini

«Ringraziamo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per aver concesso la grazia al dirigente Livio Bearzi che così potrà riprendere il servizio nella scuola e percepire un reddito fondamentale per il suo sostentamento e per provvedere alla famiglia». Commenta così il presidente della Provincia di Udine Pietro Fontanini la notizia della grazia concessa dal Capo dello Stato Sergio Mattarella a Bearzi.

Anche la Giunta e il Consiglio provinciale si erano mobilitati nel novembre 2015 a difesa del preside friulano per sostenere la richiesta di concessione della grazia affinché la pena venisse condonata (la condanna a 4 anni di reclusione emessa dalla Cassazione al termine del processo per la morte di tre studenti, avvenuta il 6 aprile 2009 nel crollo del convitto Domenico Cotugno a L’Aquila per la quale aveva già ottenuto, dal Tribunale di sorveglianza di Trieste l’affidamento in prova ai servizi sociali) e annullata anche l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.