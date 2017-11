Gli eventi in programma sabato 4 novembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 4 novembre, a Udine e provincia, eccoli.

Ragazzi che spettacolo! Giovani talenti al Caffè dei Libri

Il 4 novembre dalle 20.30, Invasione di giovani talenti al caffè dei libri (via Poscolle, Udine). Primo appuntamento con scrittori, teatranti, musicisti, cantautori (e chi più ne ha più ne metta!) che ogni primo sabato del mese ci terranno compagnia con le loro arti. Tre interventi freschi e vivaci per entrare in contatto con il pensiero, la creatività e la poetica dei giovani che bazzicano in città. Si parte con Giovanni Di Capua, cantautore udinese ironico e riflessivo; si continua con la Big Ronda Reunion, una bomba comica di sapore Shakespeariano. Conclude la serata l'intimismo romantico di Arianna Nicoletti, autrice e attrice, accompagnata dalle note di Riccardo Gardellini.

Shining: il capolavoro di Kubrick ancora per poco al Visionario

Continua eccezionalmente la programmazione di Shining, il capolavoro di Stanley Kubrick tratto del best seller con cui Stephen King terrorizzò i lettori di tutto il mondo: il film sarà al Visionario sabato 4 e domenica 5 novembre alle 21.30 (biglietto intero 10 euro – card e ridotto 8 euro). Maggiori info, qui.

Forma Free Music Impulse

A Udine al Teatro Palamostre, sabato 4 novembre ci sarà il concerto di di Sculpture, Cellule D’Intervention, Metamkine, Emptyset. Maggiori info, qui.

‘Il dovere o la ragione’

Appuntamento, sabato 4 novembre, al Museo del Territorio di San Daniele, dalle 20.45, con lo spettacolo, di e con Dino Persello, e con musiche a cura di Marco Rossi, è ispirato al libro Il dovere o la ragione. Alpi Giulie, Ottobre 1917. Diario di un cecchino italiano a Sella Nevea pubblicato a cura di Andrea Bavecchi e Davide Tonazzi, nel quale l’anonimo tiratore scelto del Regio Esercito, autore del diario, descrive luoghi, avvenimenti e sensazioni del periodo passato al fronte di Sella Nevea, narrando degli avvenimenti culminati con i tragici eventi di Caporetto ed il suo personale epilogo nel campo di prigionia di Sigmundsherberg. Ingresso libero e gratuito.



‘Tante belle cose in borgo’

Due weekend all'insegna del teatro per festeggiare i 10 anni di attività. Per questa occasione la compagnia teatrale ‘Dietroteatro - Scjap di fantasie teatral’ ha organizzato una rassegna al teatro San Giorgio a Udine, il luogo che l'ha vista nascere e crescere. Quattro spettacoli da non perdere, sia al pomeriggio che alla sera, per tutte età e per tutti i gusti. Si prosegue il 4 novembre, alle 21, Compagnia della Brocchetta di Udine «L’Odissea di un pescivendolo», per la regia di Claudio Mezzelani.Ingresso libero.

Photo show 2017 di scena a Palmanova

I tesori del fiume, i territori del Nord, i grandi paesaggi da sogno visti dall’obiettivo di grandi fotografi saranno protagonisti del Photo Show - Palmanova Fotografia previsto per il 2, 3 e 4 novembre 2017. I dettagli, qui.Fiera dei Santi di Rivignano. In programma maschere e magie, giostre e giocolieri, bevande e vivande, streghe e aganis, libri e idee, fuochi e sputafuoco, botteghe e bandiere, Friuli e libertà. Maggiori info, qui.

Castagnata a Premariacco

Il Club friulano veicoli d'epoca nel corso del 2017 ha superato i 600 collezionisti iscritti. Un bel risultato per il sodalizio presieduto da Italo Zompicchiatti che traccerà un primo bilancio della stagione che si sta per chiudere sabato 4 novembre presso la Cooperativa di Premariacco dove, dalle 18 in poi, è prevista una castagnata di solidarietà riservata a soci e simpatizzanti per raccogliere fondi per la divisione pediatrica del Cro di Aviano. maggiori info, qui.

Fuck me(n)’ parola all’uomo fragile

Studi sull’evoluzione della specie di genere maschile’, in scena questo sabato 4 novembre alle 21 all’Auditorium Bellavitis di Viale XXV Aprile, è un cambio di rotta, uno stravolgimento di prospettiva: dà voce all’uomo, ma a quello fragile. Maggiori info, qui.

‘L'Albergo degli orrori’ di Anà-Thema arriva a Udine

Per la prima volta la compagnia udinese si confronta con il genere Horror con lo spettacolo ‘L'Albergo degli orrori’. Lo spettacolo originalissimo sarà allestito nelle stanze dell’Astoria hotel Italia e ogni spazio dell’albergo, appositamente allestito, diventerà un micro palcoscenico, sui quali i personaggi da brividi rivivranno grazie agli attori, in un percorso molto suggestivo, per un contatto intimo e davvero esclusivo. Maggiori info, qui.

‘Libri senza parole’: mostra a Palmanova

Nella sala consiglio del Comune dal 3 al 25 novembre sarà allestita l’esposizione di ‘Libri senza parole. Destinazione Lampedusa - Nessuno escluso’, mostra di libri dal mondo che raccoglie il meglio della produzione mondiale di libri senza parole. Maggiori info, qui.

‘I volti’ di Alvise Bon al Castello Savorgnan

Dal 3 novembre fino al 31 gennaio 2018, si potrà ammirare i quadri raffiguranti ‘i volti’ dell'eccentrico artista, che spazia dal materico all'arte riciclo, arrivando a quelle che lui definisce ‘pittosculture’. Maggiori info, qui.

Ancora i ‘baracconi’ in piazza I Maggio

Dopo la positiva sperimentazione dello scorso anno, torna anche per il 2017 in piazza I maggior il Luna Park di Santa Caterina (fino al 19 novembre), che animerà il centro città con le tradizionali giostre che annunceranno l'arrivo della fiera dal 25 al 27 novembre, sempre in piazza I maggio.

L’arte delle donne ai Civic Musei di Udine

Autunno e inverno di Udine si tingono di rosa, con cinque iniziative culturali ai Civici Musei di Udine che spaziano dall’arte fotografica, alla musica e all’archeologia, legate da un unico immaginario fil rouge al femminile. Tutti i dettagli, qui.