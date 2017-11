Gli eventi in programma domenica 5 novembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 5 novembre, a Udine e provincia (e non solo), eccoli.

Il mercatino delle pulci

Nel Centro Storico di Gemona del Friuli, domenica 5 novembre, è in programma un mercatino delle pulci e del libro usato, come ogni prima domenica del mese, dall’alba al tramonto, con una sezione dedicata al libro usato.

Il Gatto e della Volpe

Un’altro grande classico rivisto e rappresentato con ironia dalla Compagnia Anà- Thema che, dopo aver raccontato i Tre porcellini, propone una nuova versione delle vicende del Gatto e della Volpe (domenica 5 novembre, dalle 16, al Teatro della Corte di Osoppo).I protagonisti sono due personaggi immaginari del libro Le avventure di Pinoc- chio. Essi campano di elemosina e inganni; il Gatto si dice cieco per aver stu- diato troppo, così come la Volpe che si nge zoppa per il medesimo motivo. Nell’immaginario collettivo sono divenuti gli imbroglioni e i falsi amici per anto- nomasia. Naturalmente i due divertenti personaggi faranno rivivere le avventu- re di Pinocchio ma non solo! Come in tutti gli altri spettacoli per ragazzi della compagnia, sono molti i momenti interattivi con il pubblico, come la danza delle marachelle che gli attori fanno con i bambini. Consigliata prenotazione: info. 04321740499, info@anathemateatro.com.

‘Tante belle cose in borgo’

Due weekend all'insegna del teatro per festeggiare i 10 anni di attività. Per questa occasione la compagnia teatrale ‘Dietroteatro - Scjap di fantasie teatral’ ha organizzato una rassegna al teatro San Giorgio a Udine, il luogo che l'ha vista nascere e crescere. Quattro spettacoli da non perdere, sia al pomeriggio che alla sera, per tutte età e per tutti i gusti. Si prosegue il 5 novembre, alle 17, ‘Tante belle cose’, per la regia di Anna Pia Bernardis Ingresso libero.

Al Teatrone di Udine

Domenica 5 novembre con inizio alle 11 potremo ascoltare la professoressa Maria Giuseppina Muzzarelli, docente all’università di Bologna nella sua lectio magistralis su iconografia e ruolo femminile dal titolo Adamo, eva a «la serpenta» – a partire da un particolare della Cappella Sistina.

Ancora i ‘baracconi’ in piazza I Maggio

Dopo la positiva sperimentazione dello scorso anno, torna anche per il 2017 in piazza I maggior il Luna Park di Santa Caterina (fino al 19 novembre), che animerà il centro città con le tradizionali giostre che annunceranno l'arrivo della fiera dal 25 al 27 novembre, sempre in piazza I maggio.

Fiera dei Santi di Rivignano

In programma maschere e magie, giostre e giocolieri, bevande e vivande, streghe e aganis, libri e idee, fuochi e sputafuoco, botteghe e bandiere, Friuli e libertà. Maggiori info, qui.

L’arte delle donne ai Civic Musei di Udine

Autunno e inverno di Udine si tingono di rosa, con cinque iniziative culturali ai Civici Musei di Udine che spaziano dall’arte fotografica, alla musica e all’archeologia, legate da un unico immaginario fil rouge al femminile. Tutti i dettagli, qui.

Viaggio nella Memoria da Redipuglia a Caporetto

Domenica 5 novembre si terrà la tradotta internazionale in treno storico a vapore con rievocatori in divisa d’epoca. I dettagli, qui.

Movember

Movember (da 'moustache', parola inglese per baffi, e 'november') è un evento annuale che si svolge nel corso del mese di novembre. Durante questo periodo gli uomini che vi aderiscono (detti Mo bro) si fanno crescere i baffi per raccogliere fondi e diffondere consapevolezza sul carcinoma della prostata ed altre patologie maschili, al motto di «cambiare la faccia della salute degli uomini». Maggiori dettagli, qui.

Shining: il capolavoro di Kubrick ancora per poco al Visionario

Continua eccezionalmente la programmazione di Shining, il capolavoro di Stanley Kubrick tratto del best seller con cui Stephen King terrorizzò i lettori di tutto il mondo: il film sarà al Visionario domenica 5 novembre alle 21.30 (biglietto intero 10 euro – card e ridotto 8 euro). Maggiori info, qui.

A Rivignano arriva una nuova sfilata per cani

Domenica 5 novembre a partire dalle 15 sotto il tendone di piazza Tarabane, a Rivignano, (anche in caso di pioggia) è in programma la sfilata per cani di razza con ‘la speciale’ per Labrador e meticci, che saranno valutati da esperti giudici. Maggiori info, qui.

Photo show 2017 di scena a Palmanova

I tesori del fiume, i territori del Nord, i grandi paesaggi da sogno visti dall'obiettivo di grandi fotografi saranno protagonisti del Photo Show - Palmanova Fotografia previsto per il 2, 3 e 4 novembre 2017. I dettagli, qui.

‘L'Albergo degli orrori’ di Anà-Thema arriva a Udine

Per la prima volta la compagnia udinese si confronta con il genere Horror con lo spettacolo ‘L'Albergo degli orrori’. Lo spettacolo originalissimo sarà allestito nelle stanze dell’Astoria hotel Italia e ogni spazio dell’albergo, appositamente allestito, diventerà un micro palcoscenico, sui quali i personaggi da brividi rivivranno grazie agli attori, in un percorso molto suggestivo, per un contatto intimo e davvero esclusivo. Maggiori info, qui.

‘Libri senza parole’: mostra a Palmanova

Nella sala consiglio del Comune dal 3 al 25 novembre sarà allestita l’esposizione di ‘Libri senza parole. Destinazione Lampedusa - Nessuno escluso’, mostra di libri dal mondo che raccoglie il meglio della produzione mondiale di libri senza parole. Maggiori info, qui.

‘I volti’ di Alvise Bon al Castello Savorgnan

Dal 3 novembre fino al 31 gennaio 2018, si potrà ammirare i quadri raffiguranti ‘i volti’ dell'eccentrico artista, che spazia dal materico all'arte riciclo, arrivando a quelle che lui definisce ‘pittosculture’. Maggiori info, qui.

‘I Concerti di San Martino’

L’inaugurazione, come sempre in grande stile, è domenica 5 novembre alle 16 nel Duomo di San Martino a Tolmezzo, con l’Orchestra Jacopo Linussio istituita dallo stesso Canciani, il Coro Città di Piazzolla sul Brenta preparato da Paolo Piana, l’organista Davide Da Ros e la direzione affidata al maestro Daniel Procházka. Programma interessantissimo per soli, coro ed orchestra, con diverse prime esecuzioni di opere provenienti dal patrimonio musicale ceco. Introdotti dal mottetto «Adoro te devote» di Canciani, seguiranno infatti una «Missa brevis solemnis» di Jan Antonín Ko¸eluh, le «Litanie lauretane» di Jiří Ignác Linek e l’offertorio «Laudate Dominum» di Johann Emanuel Faulhaber. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito e tutto il programma è consultabile sul sito www.amctolmezzo.it.