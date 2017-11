Comic-con il Cosplay Contest da non perdere!

MARTIGNACCO - Due giorni di eventi gratuiti interamente dedicati all’universo Cosplay, Città Fiera Comic-con si preannuncia come un nuovo grande evento con un ricchissimo programma di iniziative, premi e super ospiti.

Sabato 11 e domenica 12 novembre

Il centro commerciale Città Fiera si trasformerà per accompagnare il visitatore nel mondo comics attraverso vetrine a tema, stands, videogaming, retrogaming, tornei di carte, LAN party e il Contest Cosplay con super ospiti tra cui uno internazionale e tanti premi.

Sabato 11 novembre

Il programma prenderà il via sabato 11 novembre con la sfilata Cosplay nelle gallerie del centro, tanti gli ospiti attesi nella prima giornata come Misa & Sho Cosplay, Gaetano Montico di Prizmatec Cosplay e Mellu’s Cosplay, Xenia Shelkovskay, direttamente dalla Russia. Sempre sabato il torneo «Città Fiera Overwatch cup» e per i curiosi tanti workshop gratuiti presso gli stands a tema e dalle 15 alle 18 il Pokemon Go Esca Party, presso i pokestops del centro.

Domenica 12 novembre

L’evento più atteso dagli appassionati: il Cosplay Contest, in palio una settimana in giappone per due persone, due Nintendo Switch e molto altro. I fortunati vincitori dovranno distinguersi sia per il costume realizzato che per l’interpretazione, è già possibile iscriversi inviando la candidatura a costrive@gmail.com entro il 10 novembre inviando nome, cognome e una breve traccia audio. Sempre protagonisti della domenica in Cosplay i super ospiti, si potrà inoltre incontrare Jonny 5 dal Film Cortocircuito, assistere alle dimostrazioni di scherma medioevale, partecipare al tornei di carte «Comic-Con Yu-gi-oh» e «Comic-Con Force Off Will! Wanderer+ Ruler League» organizzati da AM Giochi e Fumetti. Tantissime quindi le opportunità di divertimento, tutte le novità e il programma su www.cittafiera.it.