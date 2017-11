Erri De Luca in ‘Solo Andata e altri viaggi nel vuoto’

OSOPPO - Sabato 11 novembre, dalle 20.45, Erri De Luca salirà sul palco del Teatro della Corte per vivere insieme al pubblico un viaggio partendo dal suo libro «Solo Andata». Un libro di poesie. Da leggere un poco per volta. Da riprendere in mano. Da capire. I dubbi partono dall’autore stesso quando curiosa- mente precisa che si tratta di righe che vanno spesso a capo. In questo itinerario di sola andata il mare è sempre presente e tante sono le metafore marine che accompagnano il lettore. Gli inevitabili contrasti che il mare ispira quando diviene mezzo di sopravvivenza di uomini in cerca di un futuro migliore, si mescolano e creano un osmosi di significati plurimi: il mare per questi uomini è acqua selvatica e sudore salato. Si tratta di un mare sognato, desiderato, atteso a cui ognuno attribuisce una forma differente: una mezza luna coricata, il tappeto di una preghiera, i capelli di una madre. Invece il mare diviene all’improvviso il contorno merlato del proprio paese l’osta- colo da affrontare, il luogo lagrimevole da cui partire.

