'La Salute al primo posto': servizio di informazione medica gratuita

UDINE - Alle porte dell’inverno e delle patologie legate alla stagione fredda, al Parco Terminal Nord s’inaugura il mese della salute e il Centro dedica due settimane alla salute e alla prevenzione. 'La Salute al primo posto': con questa premessa nasce l’evento che offre un servizio di informazione medica gratuita, comoda e professionale con la preziosa collaborazione dei camici bianchi della sanità udinese per arrivare in forma al prossimo Natale.

Gli appuntamenti

Nelle due settimane tra il 6 e il 19 novembre al Parco sarà distribuito materiale informativo per imparare a mantenersi in forma e rimanere in buona salute. Durante i week-end dell’11 e 12 novembre, 18 e 19 novembre saranno approfondite alcune tematiche che riguardano le patologie più comuni e soprattutto la prevenzione. Saranno a disposizione operatori sanitari qualificati per eseguire alcuni test clinici di base e completamente gratuiti come la misurazione del valore glicemico.

Medici in galleria

Sempre in collaborazione con i medici dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, il Parco Terminal Nord proporrà diversi appuntamenti in cui si darà spazio all’approfondimento di specifici argomenti legali alla salute e alla prevenzione e ogni appuntamento affronterà una tematica diversa.

La postazione in-forma

All’interno del Parco sarà allestita una vera e propria postazione «In-Forma», presieduta dai medici dell’Asuiud. Nella postazione ambulatoriale, allestita nel rispetto della privacy, il personale sanitario sarà a disposizione degli utenti del Centro Commerciale per fornire consigli e utili suggerimenti per la propria salute.