Il Convitto Paolo Diacono di Cividale ospita il YounG7 Regional Edition

CIVIDALE – Il Miur ha affidato al Convitto Nazionale ‘Paolo Diacono’ di Cividale del Friuli l’organizzazione del YounG7 Regional Edition, la simulazione delle sedute del G7 rivolta alle scuole superiori del Nord Italia, che si terrà da lunedì 6 a mercoledì 8 novembre nella città ducale.

Premio ‘best school’

In virtù del premio ‘best school’ ricevuto dalla Ministra dell’Istruzione Fedeli per le competenze e la preparazione dei propri studenti al primo YounG7 di Catania, il Convitto ‘Paolo Diacono’ ha ottenuto la possibilità di replicare l’evento sul proprio territorio per le scuole del Nord Italia. Al YounG7 di Cividale circa 140 studenti accompagnati da 30 docenti di scuole del Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna si confronteranno in lingua inglese sui temi oggetto dell’agenda della presidenza italiana del G7. Suddivisi in 5 commissioni tematiche, indosseranno i panni dei Capi di Stato dei 7 Paesi partecipanti (Stati Uniti, Inghilterra, Canada, Giappone, Francia, Germania ed Italia) e delle delegazioni di rappresentanza dell’Unione Europea (Commissione Europea e Consiglio d’Europa). Le sessioni di lavoro si svolgeranno durante le giornate di lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 novembre e saranno centrate sui seguenti temi: Gestione della mobilità umana; Prevenzione del terrorismo; Empowerment economico delle donne, delle ragazze e delle bambine; Energia e cambiamento climatico; Futuro del lavoro e dei sistemi di welfare.

Il programma

Il ricco e articolato programma dell’evento prevede anche alcuni momenti di valorizzazione delle lingue minoritarie presenti sul territorio, tramite concerti ed esibizioni di gruppi locali. Accanto ai saluti della autorità e alla presentazione degli ambiti delle commissioni, durante la Cerimonia Inaugurale di YounG7, in programma lunedì 6 novembre alle 17 (Teatro Ristori), ci saranno dei momenti di approfondimento storico e culturale, in particolare con riferimento ai fatti di Caporetto e alle guerre presenti nei diversi fronti in tante parti del mondo. Non mancheranno esibizioni del coro, in particolare con un canto in friulano sul tema emigrazione e un canto di guerra. A seguire, gli studenti dei licei presenteranno lo spettacolo teatrale ‘I ragazzi del '99 narrano. Come le allodole assetate sul miraggio’, la cui prima ha riscontrato grandissimo successo ed è pienamente coerente con la visita a Caporetto, organizzata la mattina per far conoscere a tutti i partecipanti non solo la storia di Cividale e del suo territorio ma anche gli eventi collegati alla disfatta di Caporetto, di cui ricorre in questi giorni il centenario.

A Palazzo de Nordis

Durante la Cerimonia di Chiusura, ospitata invece a Palazzo de Nordis mercoledì 8 novembre alle 14.30, verranno presentati i documenti prodotti dai lavori dei singoli comitati e verranno premiate le delegazioni che si saranno distinte per preparazione ed impegno. Entrambe le cerimonie sono aperte al pubblico. Altre attività della manifestazione saranno ospitate presso il Convitto Paolo Diacono o in altre strutture del territorio di Cividale del Friuli. ‘La visione e l’apertura internazionale che contraddistinguono da sempre il Convitto non potevano che farci accogliere con grande entusiasmo un’iniziativa prestigiosa e di elevato valore formativo come ‘YounG7’ – ha osservato la Dirigente del Convitto nazionale ‘Paolo Diacono’ Patrizia Pavatti - un’occasione importante che permette ai giovani di innalzare i loro livelli formativi anche attraverso lo scambio e il confronto in inglese su tematiche di rilievo mondiale.’